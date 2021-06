Trueno presenta “Panamá”, el primer single de su próximo disco junto a Duki: ¿Paulo Londra sale en el videoclip?

Trueno da a conocer “Panamá” junto a Duki, el primer corte de lo que será el nuevo disco del artista de la rivera. Este segundo álbum es el sucesor de Atrevido, su primer trabajo certificado como “Cuádruple Platino” en Argentina.

Panamá se trata de la primera canción que escribió Trueno durante la cuarentena, previamente incluso a la salida de su esperado debut discográfico.

El artista cuenta que este single sirvió de inspiración, y fue una especie de deuda que ambos artistas tenían pendiente desde el disco anterior. “Siento que éste es un track fresco, y creo que Argentina necesita eso después de todo lo que estamos pasando. Le vamos a dar lo que necesita”, dijo Trueno.

“Por la cuarentena, se me cancelaron muchos viajes y el último que hice fue a Panamá. Me quedó esa buena vibra tropical y quería explotarla”, agregó el rapero.

Este tema se trata de la primera colaboración oficial entre ambos artistas, que tuvieron el mismo génesis: del freestyle en las plazas de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, a recorrer todo el país en competencias de la disciplina, para luego dar el gran salto y dedicarse de lleno a su música.

¿Paulo Londra en el videoclip?

En el video, posicionado como #3 hoy en el top de Youtube Argentina, podemos ver a Trueno y Duki recorriendo el ajetreado microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, luciendo máscaras con los rostros de ellos mismos. De esta forma, los raperos -irónicamente- logran pasar desapercibidos ante la gente en la calle, que no entiende si realmente son ellos.

Se los puede ver viajando en un taxi, rapeando en la conjunción de las calles peatonales Lavalle y Florida, y hasta tomando un café en el mítico Bar porteño “La Academia”.

Pero en un momento del videoclip, cuando ambos se encuentran en el bar, Duki canta: “No pienso tirar trabajo que me costó tantos año’, solamente por un par de resentido’. No pueden conmigo, vibra’ mala’ las esquivo. Traición no la olvido, son reale’ los mío’”, mientras detrás se ve a un joven sentado en la ventana con un aspecto muy parecido a Paulo Londra.

Los usuarios explotaron en las redes tras esta apreciación y remarcando su referencia al conflicto que el cantante argentino tuvo con Ovy On The Drums hace ya dos años atrás, donde se le impide producir nueva música.

El registro audiovisual fue dirigido por los directores Lucas Vignale y El Dorado, encargados también de los anteriores videos de “Mamichula”, “Ñeri” y “Background”, bajo la producción del sello NEUEN ARTE.