Desde el fin del mundo: Duki presentó su último álbum

Una vez más, Duki se consagra como uno de los referentes más importantes de la escena hispana en materia de trap. Con su último disco “Desde el fin del mundo”, el cual produjo junto a Yesan y Asan, el Duko abre una nueva faceta musical en su carrera.

Para darle una apertura digna a este nuevo trabajo discográfico, Duki se presentó en conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales para ampliar sobre el proceso creativo y musical de este nuevo e increíble álbum.

“Si, el granito de arena que ellos aportaron más bien es como una montaña gigante. Lo más lindo es que este disco es como un hijo que compartimos los tres y que ellos sienten que tiene la misma relevancia para el disco que yo. Fue un 50 y 50 de cada parte”, expresa Duki sobre su trabajo junto a estos dos productores.

El álbum compuesto por 18 canciones reúne a los representantes sudamericanos más reconocidos del género como Pablo Chill-e, Khea, Bizarrap, Mesita, Ysy A, Neo Pistea, Farina, Ca7riel, Obie Wanshot, Young Cister, Lara 91k, Pekeño 77, Y Lucho Ssj, entre otros.

Comenzó su carrera en el Freestyle y hoy hace poco más de cuatro años fue que se incursionó en el mundo musical del trap. Este nuevo trabajo trae consigo una mezcla de emociones y contenido musical de parte del trapero, porque no sólo revive un espíritu del Duki de 2017 sino que abre una nueva puerta a un estilo musical donde lo analógico se entremezcla con el sonido más futurista.

“Fue esa búsqueda de sonar lo más natural, saber que iban a ser 18 temas, saber que el disco iba a ser como una película o un cuento y que mientras más emociones o puntos de encuentro tuviera con el público, más lo iban a disfrutar y entender -cuenta- Estaba esa búsqueda, no de volver al Duko de hace algunos años, sino de volver a la trapeada con flow y con mi manera de hacerlo como lo aprendí. Si bien hay temas en donde busqué eso, traté de compensarlo en otros.”

Con seguidores en todas partes del mundo y casi 6 millones de personas en sus redes sociales, Duki se consagra una vez más como el rey del trap hispanohablante. Desde el fin del mundo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

-Este disco trae un nuevo estilo de trap, donde hay un dejo de rock que se puede percibir y está presente. ¿A qué viene este estilo?

- Todos sabrán que yo vengo del Freestyle y los raperos tenemos algo que siempre que viene uno con un bombo y una caja, siempre queremos caer y queremos traer la rima. A mí siempre me gusto la música pero el rock fue lo que más me marcó. Le dije a Yesan que el disco me estaba volviendo loco, tengo que hacer algo distinto y salir de la monotonía de los bits del trap. Estábamos buscando desestructurar los bits del trap y por suerte él toca la guitarra como los dioses, fue la complementación de sonidos analógicos con sonidos más futuristas y digitales.

- Hay sonidos electrónicos y modernos que se hacen presentes en este disco, ¿te gusta jugar con nuevos estilos? ¿Qué sonidos dejarás para más adelante?

- Es un sonido que se llama Drill, es británico. Es medio rapeado, técnico y tiene cultura africana en la forma de sonar. A mí siempre me gusta divertirme y me gustaba para probarlo, hay dos temas de este estilo ‘Sudor y Trabajo’ y ‘Valentino’ donde lo pongo en práctica. Trato de no encerrarme en algo, pocas veces sé lo que viene después. Cuando arranco un disco sé lo que quiero pero no hacia dónde va a ir.

- En este disco incorporaron instrumentos analógicos dentro de una música más bien futurista…

- La unión de estas dos fuerzas fue lo que me dio mucha más inspiración al momento del proceso creativo y mas versatilidad para encontrarme en otro rincones. Le dio una esencia y estética al disco, esto de mezclar ambos aspectos y terminó por darle esta imagen que hace que sea verosímil y se pueda defender como un disco.

- En el disco se abordan temas relacionados a lo futurista pero ¿extrañas cosas del pasado?

- Siento que uno siempre extraña cosas del pasado en algún aspecto pero yo pienso que lo mejor siempre está por venir. Veo la vida como un proceso evolutivo que mientras más tiempo paso en la tierra más aprendo, mejor persona me vuelvo, más cosas puedo hacer, mejor entiendo lo que me rodea. Disfruto mucho el presente pero siempre estoy predicando lo que quiero que pase, no me arraigo al pasado y dejo que el orden natural acomode las cosas.

- ¿Cómo manejas el reconocimiento y te mantenes con los pies en la tierra respecto a tu carrera?

- Un poco siento que quienes más me mantienen con los pies en la tierra son mi familia, son mi equipo de trabajo además de mi núcleo de vida. Cuando sos líder de tu núcleo de trabajo, eso no genera tanta empatía, a veces tienen miedo de decirte las cosas o no se quieren meter en la vida personal, te cumplen todos los caprichos. Si no tenes a alguien que te baje a tierra, pensas que sos el mejor y que vales más que los demás.

- Podría decirse que Cazzu y vos son los pioneros en el género ¿De qué artistas sentís que estas compuesto para que hayan transformado el trap en un género argentino?

- Yo soy bastante melómano, debe ser culpa de mi gusto por el arte y de mi familia donde siempre se escuchó mucha música. Me acuerdo de escuchar Virus, Los abuelos de la nada, Calamaro, después empecé a experimentar con bandas de otros países. Si bien eran músicos, también eran poetas, eran personas que podían expresar lo que sentían y lo plasmaban en las letras donde por más de que el que escucha no esté viviendo eso, lo siente. Es muy loco que alguien pueda sentirse identificado con algo que cantaron y sentirlo más vivo.

- Compartiste en tus redes sociales un publicidad en Nueva York de tu disco y además ya casi llegas a los 6 millones de seguidores. ¿Cómo sentís esta realidad de tener seguidores de todo el mundo?

- Es lindo que te escuchen en otros lugares, te hace sentirte en casa. Cuando estuvimos en Nueva York de repente te cruzas con fans y no podes creer que te escuchen ahí. Me pasó que estuve dos días ahí y no entendía nada, es un mundo y hay 30 millones de sueños ahí dando vuelta como un mundo que no frena, y de repente en esa jungla de cemento te encontras con alguien que te escucha y eso es lo más lindo.

- ¿Qué le dirías a quienes te vieron evolucionar en este proceso?

- La gente que me vio evolucionar le digo gracias, tienen una cuota muy importante en mi evolución, mi madurez, en mi replanteo de hacer cosas. Lo más reciente es dejar de victimizarme por ser conocido y me empecé a hacer cargo de esa responsabilidad. Lo que le digo a los cabrones siempre es que sean felices, disfruten que la vida es una sola y sin hacerle daño a nadie. Lo más lindo es tener una pasión, búsquenla y es lo más lindo que hay, es lo que moviliza a las personas y los hace sacar lo mejor de cada uno.

- Comenzaste a utilizar Twich y buscas impulsar un espacio de apoyo para nuevos artistas emergentes, ¿qué te llevo a contactarte con la comunidad así?

- Con la cuarentena estaba aburrido y quería empezar a hacer algo nuevo. Empezamos a hablar con Twich a ver si se podía encarar el proyecto, ver qué provecho puedo generar de esto y me pasa que siento que está lleno de talento en todos lados y que aún no despierta, otras personas que no pueden mostrarlo al mundo o no tienen los recursos. Más allá de conectar con mis seguidores, descubrir el talento y ver cómo lo podemos ayudar. Creo que todo lo que das vuelve, y esto es parte de eso. Todos los cabrones que me están mirando y me ayudaron a estar hoy acá, se los debo y quiero ayudarlos en lo que pueda. También me hace ilusión como poder enseñarles a nivel de un pibe que aprendió las cosas de la vida chocándose con paredes y puertas, que aprendan a desarrollar su oído y poder despertarles una pasión.