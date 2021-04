Todos Happy: confirman la participación de un importante personaje de Marvel para “Spider-Man: No Way Home”

El legado de los originales es todo de lo que queda. Ya son 12 años desde el inicio de las películas de los superhéroes que lograron ganarse un lugar en el corazón de los fans, convirtiéndose incluso en los preferidos y generándose un puesto propio en la cultura de la nuevas generaciones. Cuando todo el multiuniverso creado hace décadas por los comics ya parecía perdido , llegó la gran saga en forma de una atrapante adaptación cinematográfica que hizo renacer el espíritu de justicia y pasión por los superhéroes.

Pero con los 6 originales de Los Vengadores ya casi por completo fuera de la escena, muchos se preguntan que será en esta tercera etapa que la franquicia de Marvel ya tiene programada con muchos nuevos estrenos. Desde series (como Wanda Vision, Falcon y el Soldado de Invierno y la próxima de Loki), hasta nuevas películas.

Entre las más esperadas, esta la tercera entrega de Spider-Man, que bajo el protagónico de Tom Holland ha logrado redimir la decepción de películas pasadas. Ya sea por el actor o la misma cinta, las propuestas anteriores nunca terminaban de convencer.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

Ahora, la mejor noticia llegó sobre “Spider-Man: No Way Home”, con la confirmación de John Favreau, el querido Happy, amigo y ayudante de Tony Stark. El personaje en realidad tiene presencia desde el inicio de toda la saga, en la primera película de Iron Man. En un principio no se sabía si podría ser parte, a causa de que el actor se encuentra en un arduo trabajo en el Universo de Star Wars.

Muchos no tienen duda de que su personaje es una de las piezas claves de esta nueva etapa, por su conexión con el pasado, siendo como el legado de los originales Vengadores. Entre otras informaciones, se confirmó que la historia de amor entre Tía May y Happy seguiría desarrollándose en la película, tal vez dando finalmente a ambos el romance que se merecen.

La nueva Tía May es interpretada por Marisa Tomei.

Todo lo que se sabe de “Spider-Man: No Way Home”

Han habido muchas especulaciones sobre la próxima película, sobre todo si será posible el SpiderVerse, que se refiere a un encuentro entre todos los Spider-Mans, siguiendo la línea de un multiuniverso. Entre las confirmaciones se puede saber que el Doctor Octopus volverá, de la mano de Alfred Molina.

El actor interpretó al personaje en El Hombre Araña 2 y se adelanto que será rejuvenecido digitalmente para ser idéntico a como era al final de la película de 2004. También ha quedado confirmado Jamie Foxx, en su papel de villano de Electro; los únicos de los que no se sabe nada son, Tobey Maguire y Andrew Garfield, los anteriores superhéroes picados por la araña.

Nada está confirmado, pero según parece, la película ingresa directamente al multiuniverso, en donde las barreras se están rompiendo y Doctor Strange requiere la ayuda del joven heredero de Iron Man para poder evitar los enormes desastres. Sin embargo, los villanos que vienen de otros mundos estarían ahí por culpa de Peter, porque se metió con algo de magia para limpiar su nombre y ahora depende de él meterlos a la cárcel.

En su emoción, algunos fans han creado un trailer que apunta a todas estas teorías: