Se estrena “La Dosis”: una película argentina sobre la muerte digna

Marcos es un enfermero experimentado, responsable, respetado en el hospital donde trabaja hace más de veinte años, con conflictos personales donde la soledad son parte de la rutina, pero más allá de coquetear con la muerte en la unidad de cuidados intensivos, esconde un secreto entre él y sus pacientes.

“La Dosis”, es la ópera prima de Martín Kraut basada en un hecho real, que tiene como protagonista a Carlos Portaluppi, uno de los actores más experimentados de la pantalla y el teatro nacional. El filme que estrenó en el Festival de Rotterdam con buenas críticas y debuta mañana a las 22, por Cinear TV (repite el sábado a las 22 y desde el 23 de octubre disponible en la plataforma Cinear Play) y propone un abordaje diferente de los dramas médicos y un tema espinoso como es la eutanasia.

Marcos (Carlos Portaluppi) verá interrumpida su rutina y trabajo en el horario nocturno de cuidados intensivos, con la llegada de Gabriel (Ignacio Rogers), un nuevo enfermero que pronto descubrirá su secreto e irá tomando progresivamente control de su vida.

El reparto se completa con la actuación de Lorena Vega, quien interpreta a una fresca enfermera que sirve de nexo entre ambos compañeros y suma al pulso de realismo que plantea el thriller, sin dejar de lado la oscuridad y la tensión propia de la cotidianidad en un hospital, además de lo escabroso que puede resultar un hecho ilegal en nuestro país.

Entre esos matices, el debate interno del personaje de Marcos aborda un tema sensible y actual, donde las unidades de cuidados intensivos no son tan lejanas como parecen a nuestra existencia.

“La experiencia fue muy positiva en todo sentido, el guion me movilizó mucho por la temática que abordaba, porque da una especie de apertura a la eutanasia. En este caso inspirada en el caso de dos enfermeros uruguayos, que implementaban estas prácticas en la sala de terapia intensiva. Que fueron descubiertos ante el crecimiento de mortandad en esa clínica. Luego de una investigación terminan confesando que ellos aplicaban el método para terminar con el sufrimiento de los pacientes terminales”, cuenta Carlos Portalupi el protagonista de la cinta nacional.

"La Dosis" está basada en un hecho real, donde dos enfermeros deciden la muerte de enfermos terminales.

-¿Cómo fue componer el personaje de Marcos y entrar en ese mundo de hospital?

-En el caso de cómo se aborda este tema, Martín hizo un trabajo muy sinuoso sobre el funcionamiento de las salas de terapia. Y yo contaba con una experiencia de tránsito por la situación de mi hermano, que estuvo más de seis meses internado. Por eso entré a la película con esa experiencia personal y de conocer el movimiento de una sala de terapia. Y fue una manera de transitar esa experiencia desde otro lugar y poder sacarla de alguna manera, en cuerpo y alma, y dejar esas sensaciones en la película.

-De alguna manera te ayudó la experiencia personal para interpretar una historia con un pulso real.

-Claro que ayuda para hablar lo que queremos contar. No quiero decir que todos tengan que transitar esa experiencia. No fue un caso de eutanasia, pero sí el tránsito de lo que se respira, se vive en un hospital, como manipulas los instrumentos, las herramientas. Además contábamos con el asesoramiento técnico de una enfermera en el rodaje. Lo demás estaba todo escrito, como va creciendo este vínculo y triángulo entre los enfermeros que se turnan en el trabajo.

-¿Te interpela el tema que en nuestro país aún no entra en debate?

-Sí. Me hizo pensar y es una situación más que bienvenida, porque me parece que es uno de los temas que hay que empezar a hacerle frente, a dialogar, a escuchar el deseo de las personas que están en situación terminal y tienen la necesidad de acabar con su sufrimiento. Creo que hay que ir hacia el camino de una muerte digna, no es una postura definida, pero sí es plausible comenzar a hablar y escuchar.

El caso que plantea la película se dio en varios casos como en Uruguay, Alemania o en Japón donde hubo una condena. Y hace unas semanas atrás hubo un enfermero en Estados Unidos que fue condenado a cadena perpetua, por haberse llevado la vida de cuarenta pacientes durante veinte años. Es algo que sucede y en la película el personaje de Marcos lo hace de común acuerdo, con la voluntad de los pacientes, para acabar con el sufrimiento. Hasta que aparece Gabriel y descubre sus métodos.

Carlos Portaluppi e Ignacio Roggers son los protagonistas de este thriller con un debate ético y que ahonda en lo psicológico de los personajes.

-Más allá del acuerdo tácito, es interesante pensar lo que sucede en la cabeza de los enfermeros que toman la decisión.

-Tiene que ver con el contexto donde uno está. Acá hay dos personajes que se oponen, donde uno termina accionando de una manera que roza lo criminal y lo enfermizo. En ese sentido le da el carácter para que sea un thriller bien contado, donde el tiempo genera en el espectador una empatía para que siga el relato y lo que sucede con cada personaje en la película.