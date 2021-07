Ramiro Bueno, el hijo de “El Potro”, sigue los pasos de su padre y habla de su música

Tras 21 años del fallecimiento de El Potro Rodrigo, su hijo sigue sus pasos y homenajea a su padre de la mejor manera.

Nuevamente en el Diván de Vero Lozano, Ramiro Bueno contó las novedades en su carrera musical, su vida personal y su relación con su padre, con quien apenas compartió algunos años de su vida.

Con 24 años, Ramiro se presentó en el programa de Vero con tres semanas de retraso, ya que la primera visita se vio afectada por el coronavirus. Llegó al canal y fue en el momento en que lo hisoparon que descubrieron que era positivo en Covid.

“Fue muy loco porque estaba asintomático. Llegué ese día que iba a venir acá al estudio, me hacen el hisopado por protocolo, algo que me hacen todas las semanas a mí en el laburo además y llego, me lo hacen y positivo. Encima me hice el canchero: ‘Vengo invicto, no sé qué, tomá, positivo’. No tenía síntomas de nada. Voy después a un centro de testeos y me volvió a salir positivo. La pasé bien, sin síntomas por suerte”, contó al aire en el Diván.

En un momento súper productivo de su vida, el hijo del rey del cuarteto contó sobre su trabajo, la música y cómo retomó sus estudios.

“Arranco tempranito, trabajo en un vacunatorio acá en Villa Crespo. Trabajo de administrativo, soy el que esta con la computadora al lado de la enfermera.”

Además, con un título previo, ahora se encuentra cursando su posgrado en Comunicación. “Estoy cursando la licenciatura en Comunicación Audiovisual en la universidad de San Martin. Es el posgrado de mi título de periodista deportivo. Y sigo haciendo música cuando puedo.”

El joven, lejos del género musical que consagró a su padre, eligió tomar otro camino. En el hip hop y el trap, Ramiro encuentra el espacio de desconexión, terapia y su fiel manera de fluir.

A más de dos décadas de la tragedia que terminó con la vida de El Potro, su hijo lo recuerda y habla sobre la relación que mantiene con su padre hasta hoy.

“A mí me impacta que ya pasaron 21 años y la gente lo vive como si fuera ayer, con tanto ímpetu. Siempre con muchísimo amor recibo lo de mi viejo y es algo que agradezco.”

Y agregó: “Ha aparecido en ciertos momentos de mi vida, me pasa que pasa algo bueno y automáticamente aparece una canción de él. Yo lo tengo presente siempre a mi viejo. Siento la conexión, no solo musical, sino la del padre que extraño con mucho amor…”

“Más allá de padre e hijo, siento que atravesó por una carrera y un periodo muy difícil en todo lo que tenia que ver con el éxito. Estuvo 10 años haciendo su carrera”, contó.