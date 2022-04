“ParaAnormales”, la esperada comedia estrena en el Plaza

“Somos todos buenos, hasta que se demuestra lo contrario” es el disparador de la obra escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese. ¿Pero que sucede cuando nos enfrentamos a nuestro propio espejo ante una situación de discriminación?

La obra “ParaAnormales” propone este juego de una manera dinámica y desde el humor. Con el ritmo propio de la dramaturgia de Matías del Federico (“Bajo Terapia”), junto con Veronese escribieron este texto que estrenó con éxito en 2020 en Buenos Aires y ahora tiene su versión mendocino, bajo la dirección de Graciela Lopresti.

Los productores y creadores de “Las Garganttini, una comedia suicida” ahora vuelven a la carga a la escena local, con una propuesta propia del teatro comercial, con un destacado elenco que debuta, esta noche en el teatro Plaza.

La comedia estrena en el teatro Plaza.

Somos espejo

La trama se desarrolla con un grupo de padres, que pretende echar del curso a un compañero de sus hijos que tiene Síndrome de Asperger, con la complicidad de la directora. Cuando la expulsión parece inevitable, un giro inesperado modifica los planes y la reunión se transforma en un caos interminable.

Con mucho humor y un costado reflexivo, “ParaAnormales” pone al descubierto la hipocresía que se mantiene escondida en nuestra sociedad.

Interpretada por Silvia Saboini, Darío Anís, Julieta Gentile, Rubén Scattareggi, Fernando Soto y Guadalupe Catón, la comedia es uno de los estrenos más esperados de esta temporada.

“Me convocaron para el proyecto a principio del año pasado con otra obra. Pero con el elenco no nos convencía la obra, era una temática fuerte, entonces le dije a los productores y buscaron otro texto. Me la pasó para leer y me encantó, porque la obra está escrita con un ritmo muy vertiginoso y la temática que toca es muy interesante. Y la dramaturgia trata un tema tan delicado, como es la discriminación en los niños y como lo trabaja a través del humor”, detalla Graciela Lopresti sobre el proyecto que nuevamente vuelve a compartir con los actores y actrices seleccionado para la obra.

En esta historia, se pone a prueba la empatía ante las diferencias y la forma de reaccionar en un ámbito tan particular como es la educación y los vínculos entre los adultos y niños.

-¿El texto tuvo algunas modificaciones?

-No, porque la temática es muy universal. Quizá en algún pasaje donde nombra Buenos Aires, nosotros lo traemos a nuestro contexto, pero la obra no requiere mucha adaptación. Lo único que cambiamos es el género de un personaje, que en vez de ser una madre es un padre.

-En cuanto a tu trabajo como directora, ¿Le has puesto tu impronta?

-Uno de eso no se puede despegar, pero me gusta que las comedias, más allá de las temáticas el espectador se vaya con una reflexión. En esta obra se plantea una reflexión fuerte, porque es la discriminación, el egoísmo que nos lleva a discriminar. Trato de ponerle el ritmo que me gusta en las comedias.

-¿Por qué debería ir la gente a ver “ParaAnormales”?

-Creo que siempre es bueno reflexionar sobre la sociedad que hoy estamos viviendo. El mundo actual es un caos y a veces criticamos, opinamos sobre una situación y no lo desconocemos. O incluso opinamos sobre una actitud que también tenemos, es un espejo. Ir a ver ParaAnormales es reflexionar desde el humor, que pasa con esta sociedad que hoy es tan violenta. E incluso porque hay tanta violencia en los jóvenes. El autor plantea la responsabilidad del adulto y nos tenemos que hacer cargo de eso, pero con giros de humor interesante. La gente se va a divertir y va a reflexionar.

Una gran producción del teatro mendocino estrena en el Plaza.

-Además esta producción apunta a un teatro comercial mendocino.

-Es importante que se hagan estas producciones al estilo de Buenos Aires, que tal vez al público mendocino le cuesta ver una propuesta local, hay un cuestionamiento cuando haces una producción grande. Y este tipo de propuestas contribuye, que siendo independientes, le da a la escena de Mendoza un nivel que lo necesitamos. Porque cada vez hay más grupos de teatro y es importante que haya producciones grandes, para que el público se acostumbre a que Mendoza produce buen teatro, que se

animen a ver todo.

La Ficha

PARAANORMALES

Dirección: Graciela Lopresti.

Actúan: Silvia Saboini, Darío Anís, Julieta Gentile, Rubén Scattareggi, Fernando Soto y Guadalupe Catón.

Escenografía: Rodolfo Carmona

Día y hora: hoy, a las 22.

Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entradas: $1000 (platea alta) y $1200 (platea baja). En entradaweb.com.ar y boletería del teatro.