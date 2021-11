Nicki Nicole se llevó el premio a la “artista revelación” en Los40 Music Awards

La cantante y compositora rosarina Nicki Nicole ganó el premio al “artista revelación” en Los40 Music Awards que se entregaron en Palma de Mallorca, España, y que reconoce a lo mejor de la música de ese país e internacional del último año.

En una noche en la que el inglés Ed Sheeran arrasó con cuatro galardones, Nicki Nicole confirmó su gran presente y su éxito por tierras ibéricas con un premio que recogió de manos de Rosalía y del streamer vasco Ibai Llanos, en la gala llevada a cabo en el Velodrom Illes Balears.

Nicki Nicole la rompe en cualquier punto del mundo con sus composiciones

La rosarina se impuso a otras artistas argentinas como María Becerra y Nathy Peluso, que también viven un momento de gran repercusión e integraban la terna de nominaciones.

Nicki participó en la previa del show, con una versión de “Ella no es tuya (Remix)”, el éxito que lanzó en febrero junto con Rochy RD y Myke Towers y que suma más de 160 millones de reproducciones; y luego durante la gala interpretó en vivo su hit “Colocao”.

El flow argetino ha llegado de la mano de @naikinai19 a #LOS40MusicAwards ❤️ pic.twitter.com/1GYirWoU5y — LOS40 (@Los40) November 12, 2021

La estrella argentina prepara una gira por más de 30 países titulada “Parte De Mí Tour” y que iniciará en el país con fechas agotadas en lugares como Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

¿Qué pasó con Duki que borró su tuit en defensa a Nicki Nicole y sus dichos sobre Maradona?

Nicki Nicole dio una entrevista al diario El País en la que una de sus respuestas desató polémica. Le consultaron por cómo se vivió en Argentina la muerte de Diego Armando Maradona y su vinculación con algunas acusaciones de violencia de género.

Y la artista de 21 años respondió con sinceridad: “Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”.

A lo que sumó: “Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.

Los dichos de Nicki Nicole se viralizaron rápidamente generando revuelo y este fin de semana, Duki continuó con el escándalo con un tuit de apoyo a la cantante. Pero luego llamó la atención que el trapero cerró su cuenta de Twitter.

Posteos del Duki.