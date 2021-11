Luciana Salazar lanzó bombazos en las redes tras conocerse la derrota del oficialismo en las elecciones

Mientras Luciana Salazar participaba de “La academia” tiraba varios comentarios políticos que pertenecían a la intimidad del oficialismo; su Twitter se convirtió en sitio de consulta pero con el tiempo dejó de hacerlo. Hasta este domingo que se realizaron las elecciones legislativas y la blonda sorprendió con sus palabras.

La mediática lanzó un bombazo político tras conocerse la caída del Frente de Todos, el partido que representa el actual Presidente argentino Alberto Fernández. Apenas el reloj marcó las 18 y por ende, el cierre de los comicios, Luli se volcó a Twitter para contar detalles y reflexionar.

“Me cuentan que La Cámpora opera con sus periodistas para adjudicarse el triunfo”, tuiteó Luciana y sumó: “En cambio los intendentes dicen que ellos fueron quienes dieron vuelta la elección”. Sus mensajes enigmáticos siguieron con la afirmación: “La Cámpora ya plantea cambio en el Gabinete”.

Luciana Salazar volvió a publicar tuits políticos durante este domingo de elecciones

Después de que los candidatos se presentaran en el bunker del Frente de Todos, Salazar retomó las redes y reflexionó: “Escuchas algunos discursos en cierto bunker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal”.

Luciana Salazar volvió a publicar tuits políticos durante este domingo de elecciones

Famosos en las urnas: las fotos de diferentes figuras en las elecciones legislativas 2021

Influencers y mediáticos compartieron imágenes sobre el momento en el que emitieron su sufragio este domingo 14 de noviembre. Desde Mirtha Legrand a Juan Martín del Potro, nadie quiso pasar por alto el momento de cumplimiento del deber cívico.

La diva cumplió con su deber cívico

Diego Brancatelli, Graciela Alfano, Maru Botana, Georgina Barbarossa, Yanina y Diego Latorre, Sandra Borgh y Fede Bal fueron algunas de las celebridades que compartieron en las redes su foto frente a la urna o con su voto en mano.