Ni por 300 millones de dólares: Johnny Depp rechazó regresar a Piratas del Caribe

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard ha mantenido al mundo atento a sus movimientos. No sólo porque se trata de uno de los casos más mediáticos e insólitos, sino porque múltiples detalles de la relación y de la vida personal de los actores están saliendo a flote en este proceso.

Y aunque en esta nota no haremos hincapié en los detalles escabrosos del juicio, como la historia de Depp casi perdiendo un dedo o los mensajes que hablan del “cadáver” de su esposa, si nos detendremos en un detalle que conmocionó a los fanáticos del actor.

Depp se mostró apenado de su salida de Piratas del Caribe y afirmó que entiende que Disney "estaba tratando de cortar los lazos para estar segura".

Johnny Depp finalmente nos quitó todo tipo de esperanzas de poder verlo una vez más en su icónico personaje de Jack Sparrow.

Ni por un millón de alpacas

El protagonista de Pacto Criminal ha sufrido un sinfín de bajas laborales desde que comenzó su conflicto con su ex esposa.

No sólo fue retirado de la franquicia de Piratas del Caribe, de la cual formó parte desde sus inicios en 2003, sino que también fue vetado de otras producciones como la nueva cinta de Animales Fantásticos.

Johnny Depp se encuentra en medio de su juicio por difamación contra Amber Heard.

Sin embargo, en medio del juicio, se destacó un artículo de 2018 donde se anunciaba la salida de Sparrow de la franquicia, y el actor se detuvo para hablar de ellos frente al estrado.

“No era consciente de ello, pero no me sorprende. Habían pasado dos años de constantes comentarios en todo el mundo sobre que yo era un maltratador de mujeres. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar segura. El movimiento #MeToo estaba en pleno apogeo en ese momento”.

Aunque el actor destacó que, a pesar de que su personaje fue eliminado de las cintas y él fue corrido de su papel, Disney no eliminó a su personaje de los parques de atracciones. “Tampoco dejaron de vender muñecos de Jack Sparrow. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que encontraran”.

El personaje de Depp fue retirado de las cintas pero no del merchandising de la franquicia.

Lo cierto es que el personaje de Depp es el más popular y adorado de la franquicia, por lo que su salida del set resultó ser toda una sorpresa para los fanáticos de la saga que lanzó su última película en 2017.

Pero yendo al grano, cuando la esperada pregunta llegó de “¿Si Disney viniera a ti con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en esta tierra te haría volver a trabajar con Disney en una película de ‘Piratas del Caribe’? ¿Correcto?”, el actor no dudó en responder bajo juramento “Eso es correcto”.

Con estas palabras, Johnny Depp terminó las ilusiones de su posibles regreso a la franquicia como el querido Capitán Jack Sparrow.