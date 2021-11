Murió Sebastián Boscán, uno de los actores de “Pasión de Gavilanes”

En estos días se conoció la noticia del fallecimiento del actor colombiano Sebastián Boscán uno de los protagonistas de “Pasión de Gavilanes”.

El artista falleció luego de transitar un cáncer de estómago a los 41 años de edad y los fanáticos de la popular historia no podían creer la noticia.

Fue a través de las redes sociales del periodista Carlos Ochoa, que se supo sobre el triste final del actor: “Me duele en el alma tu partida. Gracias, amigo, por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz, Sebastián. Estoy en shock”, anunció en Twitter el comunicador amigo muy cercano de Boscán.

Captura de Internet

La familia del difunto celebró el funeral en la capilla del Cementerio Jardines Montesacro, en el municipio colombiano de Itagüí.

En “Pasión de Gavilanes”, Sebastián Boscán interpretó a Leandro Santos, uno de los sobrinos de Raquel, la mejor amiga de Doña Gabriela Elizondo.

Las nuevas imágenes de Pasión de Gavilanes 2

Su personaje fue vital porque varias situaciones importantes de la historia se desarrollaron en su negocio: el Centro de moda, una boutique donde trabajaba junto a Jimena Elizondo -con quien intentó casarse en un matrimonio por conveniencia-.

También, el actor tuvo roles importantes en tiras con reconocimiento internacional como El estilista y El general Naranjo. Incluso, trabajó en la ficción argentina Montecristo.

Durante una entrevista Boscán reconoció que sintió rechazo por el personaje que lo convirtió en popular: “Yo no he viajado mucho, pero en Argentina conseguí un trabajo gracias a ese personaje. Me escriben de Bagdad, de Kosovo, de Paraguay; de todos lados me escriben…Lo odié porque gracias a él me dejaron de llamar por mucho tiempo. Digamos que fue muy creíble, entonces la gente no me reconocía. Decían ‘no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza’”.