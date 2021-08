Murió Carmen Morales, la recordada “Alelí”, madre de Gustavo y el gran amor de Gerardo Sofovich

Este viernes 13 de agosto se conoció la noticia del fallecimiento de Carmen Morales, madre del productor televisivo Gustavo Sofovich.

La actriz, nacida el 10 de octubre de 1939 en Avellanda, comenzó a trabajar como modelo hasta que un productor de televisión se fijó en ella por su gran vocación para el baile flamenco y la convocó para el programa de Pepe Biondi. Pero no fue el único interesado en la joven, ya que otro productor la contrató para participar en “Operación Jaja”, ese hombre además de convertirse en famoso, sería el gran amor en la vida de la actriz: Gerardo Sofovich.

Morales fue parte de las películas Doctor Cándido Pérez, señoras, Los que verán a Dios, Villa Cariño está que arde, Los caballeros de la cama redonda y Me sobra un marido. En televisión participó de Los de al lado, Viendo a Biondi, Domingo ‘68, El botón, El show de Pelele y Barbieri, entre otros.

En los ´80 la llegada de La peluquería de Don Mateo y La peluquería del hijo de Don Mateo, hizo que su personaje de Alelí se quedara para siempre en el corazón de los argentinos. Con el simpático personaje, la actriz sin hablar, se imponía y el rating subía cada vez más.

Si bien su amor fue Gerardo, en el programa de Biondi, conoció a Juan Carlos García Acha quien era director de cámaras. En 1963 se casaron y en su luna de miel a la localidad uruguaya de la Paloma, la pareja sufrió un accidente donde el hombre falleció al instante y Carmen se salvó de milagro.

Dolida por las heridas y la gran pérdida, la mujer estuvo acompañada por Sofovich quien quizá, la tragedia de la actriz su propia tragedia, cuando seis años atrás un tranvía lo atropelló y tuvieron que amputarle una pierna.

Finalmente y luego de varios años como amigos, la pareja se confesó su amor y en 1968 tuvieron a Gustavo, su único hijo. Estuvieron 30 años juntos y en 1995 se separaron.

“Ojalá todas las parejas que se separan tengan la relación que tenemos nosotros. Es un contacto diario, telefónico. Cuando termino el programa, antes de dormir, la llamo para ver cómo está”, dijo el conductor y productor sobre su ex mujer.

Sui bien nunca se casaron legalmente, la actriz compartía el 50% de las acciones de las empresas de Gerardo. Jamás nadie la escuchó alardeando ni usando el apellido de su pareja para lograr algo.

La actriz fue esposa de Gerardo Sofovich Internet

A los 71 años Carmen comenzó con problemas de memoria y tenía inconvenientes para resolver tareas habituales, también con el lenguaje. Las consultas médicas arriban a un diagnóstico indeseado: mal de Alzheimer.

Gerardo y su hijo hicieron todo lo posible durante cinco años para detener la enfermedad consultando con médicos de todas partes del mundo, pero nada se pudo hacer.

Cuando la enfermedad avanzó, el productor y su hijo buscaron el mejor instituto especializado para que Carmen estuviera acompañada y asistida en todo momento.

Carmen Morales y Gerardo Sofovich web

Entrevistado por Pronto Gerardo dijo: “Carmen fue una mujer que amé, que adoro y cuando nos separamos después de 30 años de matrimonio seguimos teniéndonos mucho cariño. Lamentablemente es víctima de esa enfermedad terrible que es el Alzheimer”.

En un momento dejó de reconocerlo y el mítico conductor dijo: “No tiene sentido ir a visitarla, porque hasta la presencia de gente que no conoce la perturba y le crea una respuesta de hostilidad. Verla así es muy doloroso más sabiendo lo espléndida que fue: una comediante talentosa, un gran amor de mi vida, la madre de mi hijo. No te olvides que Alelí marcó una época”, decía Gerardo.

Carmen Morales con Gerardo Sofovich

“Otra de las características de esta enfermedad tan jodida: como no sufren estrés y en su caso tiene todas las necesidades cubiertas, no tiene urgencias ni motivación, lo normal es que vivan muchos años en esas condiciones. Es una crueldad. Perdió absolutamente todo el conocimiento, no tiene recuerdos”.

Para Gustavo, su hijo hablar de Carmen también era doloroso. A comienzos de este año el mediático dijo: “Hace diez años que no habla. Para mí, Carmen no está más entre nosotros. Su cuerpo está, pero su alma, su espíritu, su inocencia, su picardía, su madurez, todo lo que hacía a mi mamá ya no está. Y te dije a mi mamá porque fue una gran mamá. Si bien también le digo Carmen, ahora me salió mamá. Todo lo que mi vieja tenía, ya no está”.