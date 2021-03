Gustavo Sofovich indignado con Rocío Oliva por su renuncia a Polémica en el Bar

Hasta hace algunos días Rocío Oliva estaba sentada a la mesa del programa de América “Polémica en el Bar”. Con su estilo o sus opiniones muchos de los temas de Diego Maradona se dieron en ese ciclo por la presencia de la rubia.

Un día sus compañeros le preguntaron sobre la veracidad de un rumor de affaire con Matías Morla y todo cambió. El enojo se apoderó de la deportista y ese fue el principio del fin.

Consultado a Gustavo Sofovich por la salida de la panelista el productor comentó: “Ella sabe que la televisión te expone, pero también hay que hacerse cargo de todo lo que se dice y de todo lo que pasa y creo que la complejidad de los temas que se fueron tocando con la muerte de Maradona hicieron que todo sea difícil”, dijo el productor en La Once Diez.

“Ya si ella quiere volver, ya no da, ya está. Ahora estoy buscando a Verónica Ojeda. Rocío antes de irse me lo comunicó hace cuatro días, y prometió que iba a esperar al 28 pero después desapareció de la nada. Por eso creo que la hizo escapar la exposición. Rocío Oliva se reunió conmigo y con Mariano (Iúdica) para contarnos que se iba, porque quiere estudiar Periodismo y sus horarios de la facultad no coinciden con Polémica en el Bar… Me río cuando lo digo, pero estoy hablando en serio. Lo que pasó fue que prometió que se iba a quedar hasta fin de mes, hasta el 28 de marzo más o menos, pero de la nada un día no apareció más”, comentó Sofovich.

“Ella había ganado muchísimo lugar, pero internamente creo que en el fondo la exposición al tema de Maradona va a ir in crescendoy eso la empujó. Yo quisiera que a Diego lo dejen descansar en paz, pero lamentablemente cada vez va a ser peor. A mí personalmente me repugna. Ahora con Verónica Ojeda tuvimos un acercamiento, a lo mejor viene de invitada y me gustaría que esté al menos una vez por semana”, dijo el productor.

Acerca de la presencia femenina en el tradicional programa el hijo de Gerardo manifestó: “Las mujeres hoy son necesarias y ganaron un protagonismo en la sociedad y lo mismo tiene que pasar en los medios y en la televisión en particular. Polémica en el Bar dejó de ser un programa en que la mujer tiene que ser sexy, ahora queremos mujeres inteligentes, divertidas, pícaras. Y si son sexies mejor”, cerró el productor divertido.