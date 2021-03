La respuesta que nadie esperaba de Rocío Oliva sobre si estaba o no saliendo con Matías Morla

Directo y sin filtro, Ariel Wolman preguntó a Rocío Oliva: “Hay un rumor de que vos estás saliendo con Matías Morla” . Esto sucedió en la mesa de Polémica en el bar, el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

Fue toda una sorpresa para la ex de Diego Maradona este interrogante. Ella primero se rió y luego respondió, categórica: “Es un ‘no’ rotundo. Capaz que quieren buscar basura por otro lado, pero te digo que nada que ver. Yo recién me entero. Juro por mi padre, por Juan José Oliva, que no”.

En cada oportunidad que Oliva aparece en tv genera mucho de qué hablar, sobre todo después de la muerte de Maradona. Siempre le hacen preguntas al respecto, pero la de Wolman no le gustó nada.

La panelista del programa de América se encargó de dejar bien en claro que no tiene contacto con el exabogado del astro del fútbol “hace 20 mil años”, y aseguró que jamás encontrarán nada que pruebe que ese rumor es verdad. “Todo lo que hablaba lo hablaba con Diego. Son cuestiones personales que no le importan a nadie, solo a nosotros. Fueron conversaciones de ex, de pareja y no van a salir en ningún lado”, explicó Rocío.

Y mientras que todo comenzó con risas, llegó un punto tal de insistencia por parte de sus compañeros con respecto al tema que Oliva pisó el freno y les puso los puntos. “¡Basta, Mariano! ¿Me estás cargando? Ya se lo dije a Chiche (Gelblung), a él (por Wolman) y a vos que a Morla hace mil años que no lo veo. No me metan en una en la que no tengo nada que ver porque me voy a enojar y ya es una cuestión que me parece que está pasando la línea. Digo que es mentira”.

