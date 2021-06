Gustavo Sofovich habló sobre la salida de Horacio Cabak de Polémica en el Bar: “La situación ya no daba para más”

Este jueves Horacio Cabak usó su cuenta de Twitter para despedirse de “Polémica en el Bar” y a través de una frase simple y sin detalles dejó atrás el ciclo histórico de América.

Luego del posteo del ex modelo salieron a hablar algunos ex compañeros de Cabak, como Mariano Iúdica quien deslizó que la salida del conductor de “La Jaula de la Moda” se realizó en buenos términos.

Nuevamente Cabak salió a las redes a desmentir los dichos del ex “ShowMatch” y a través de un tuit más extenso aclaró: “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos. Simple”.

Finalmente habló Gustavo Sofovich, con el portal Primicias Ya y dio más detalles de la desvinculación de Cabak del programa: “Polémica cuando se apagan las luces todos tenemos la mejor, antes de la pandemia nos íbamos todos a comer, es una familia de hace muchos años”.

“La situación ya no daba para más. Se complicó en un momento, no estaba bueno, había mucho roce. Realmente Polémica es una familia, nunca tuvimos un problema”, dijo Sofovich y para finalizar agregó: “Yo no quiero exponer a mis compañeros de laburo a esto, hablé con Horacio telefónicamente. Si hay algo que hubo en Polémica siempre hay códigos, en el chat y en el bar, eso me dolió. Él quería una salida decorosa y yo se la di”.

En la misma jornada y mientras Sofovich era entrevistado por Ángel De Brito sobre el mismo tema, Cabak compartió varios posteos fuertes, sosteniendo la falta de códigos en una relación laboral terminada.