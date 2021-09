Martín Bossi: “El teatro por streaming no lo elegiría nunca más”

Se subió al teatro por streaming y batió récord. A lo largo de sus casi dos décadas en el escenario, a Martín Bossi lo vieron millones de personas en la calle Corrientes y cada gira que emprende es un hito más en su camino.

Lejos de la desesperación por volver al teatro, el actor y comediante esperó el momento y regresó con todo después de casi dos años de no estar frente a frente con el público. “Comedy Tour” es el nuevo espectáculo con libro y dirección de Emilio Tamer con el que debutó el viernes pasado en Lomas de Zamora, su ciudad natal y luego emprenderá la gira donde Mendoza será la primera provincia que visite en tiempos de pandemia, con tres funciones del viernes 17 al domingo 19 de septiembre, en el teatro Mendoza.

“La primera función es en Lomas de Zamora donde nací y la segunda ciudad es Mendoza. Siempre guardo un cariño muy especial por los mendocinos, porque fue la última ciudad donde veraneé con mi padre y tiene una connotación sentimental grande. Y cada vez que he ido me han tratado con tanto amor que la paso muy bien”, afirma Martín Bossi al teléfono antes de su debut con su nuevo show, en donde apuesta a reírse de la actualidad y todo lo que pasamos en pandemia.

Esta vez, Bossi estará acompañado por cinco músicos en escena y la cantante Sol Bardi quienes sumarán jazz y música al periplo de monólogos e imitaciones, donde se atreve a mostrar otra capa artística sin perder su estilo.

-En este espectáculo ¿redoblas la apuesta?

-A veces se puede redoblar desde la estructura, de ser varios en el escenario, o desde lo artístico desde uno. Y desde mí, la posibilidad de hacer este show al estilo americano con cinco músicos y una cantante. Un show relativamente grande para gira y para los tiempos que corren. Pero sobre todo redoblar la apuesta en cuanto a mí, que tiene que ver con una capa artística más adulta. Desde mi cuerpo y laburo, sin una peluca y sin máscara que la gente a lo largo de una hora y media, pueda pasar por distintos estados y formas del humor. Habrá sketch, monólogos, música y sobre todo un espectáculo diseñado para este momento. Los espectáculos a veces son atemporales como es “Chicago” o “Cabaret”, inclusive “Kinky Boots” que hice el año pasado son espectáculos hermosos, pero sin tiempo.

En cambio, este show escrito por Emilio Tamer está diseñado para este momento, donde hablamos de lo que está pasando, volvemos al encuentro, volvemos a comunicarnos, es una celebración de encuentro muy grande.

-Así como definiste a tu show en streaming como una catarsis colectiva, este lo pensaron para reírse de la realidad.

-Es descomprimir un poco. Este es el encuentro oficial, porque el streaming, todo muy lindo pero la realidad que el vivo es lo que cuenta. Hace dos meses que estoy ensayando este espectáculo que me exige, porque ya no tengo ni un partener, ni personificar a nadie. Por eso voy a cantar con el piano, voy a imitar, voy a darle lo mejor que aprendí en todos estos años de carrera.

-¿Qué experiencia te dejó el streaming con el éxito que tuviste?

-La verdad que el primer streaming fue un delirio, metimos 40 mil personas y después se mantuvo la cifra. A ese nivel fue muy gratificante, la gente es muy piadosa y muy buena conmigo, porque me acompaña en todas. Al nivel de trabajo, el teatro por streaming no lo elegiría nunca más, porque una cosa es la televisión. Y el teatro por streaming es como tener sexo con el colchón, hacerle el amor al colchón, como imaginarse que hay algo (ríe). No me jodan.

-¿Tuviste un replanteo como artista?

-Creo que hay que ver lo que la gente necesita. Y este espectáculo es eso, desde un monólogo que habla de todo lo que hicimos en el encierro, que es el zoom, que es el sexting, de la acción del reencuentro. En ese lugar me quise plantar, de un comediante de 46 años, ponerme los pantalones en un momento donde se necesita darle una mano a la gente. Sobre todo la idea de ir a las provincias, es una forma de agradecer tanto cariño de todos estos años. Más de un millón y medio de personas pasaron por los distintos shows en la calle Corrientes. Yo no puedo estar más agradecido, porque mi casa me la compró la gente con mi trabajo.

Creo que un país sin arte y sin cultura no es un país libre. Que haya vuelto el teatro y la gente apueste a salir está bueno. La verdad que tantas series, tanto Tik Tok y redes te atrofia la cabeza. Con las redes han logrado idiotizarnos de alguna manera. Y de vez en cuando una experiencia en vivo, donde te estimule, el teatro es la única experiencia en vivo que queda junto con los recitales, porque ahora está todo filmado.

Martín Bossi estrenó su espectáculo en el que se planta como un artista maduro.

-¿Te dio bronca el no poder volver antes al teatro?

-No. No soy un tipo que porque abrió el teatro voy a hacer teatro. Si no tengo nada para decir, no voy a trabajar. Y no hay ninguna bronca, creo que se hizo lo que se pudo y considero que el teatro es muy seguro y la gente puede disfrutar de una función sin riesgo.

Bossi, entre la ficción y las redes

Aunque su participación en la televisión siempre se caracterizó por la imitación y el humor, Martín Bossi tuvo algunas experiencias en ficción que marcaron su derrotero y demostraron su ductilidad como actor.

Después de probarse en el teatro en múltiples formatos confiesa que tiene ganas de dar el batacazo en la pantalla y adelantó que el año que viene será su debut internacional.

-Seguís eligiendo el teatro pero ¿no te han ofrecido hacer una ficción?

-Elijo el teatro, pero no te voy a mentir, estoy con muchas ganas de laburar en otra cosa. No en la televisión, pero si el año que viene voy a protagonizar una serie en una plataforma muy importante. Es una gran oportunidad que la estaba buscando, y se me dio en una plataforma internacional. La verdad no puedo adelantar nada, pero es la posibilidad que te vean en todo el mundo.

-¿Sentís que tenés un presente prometedor después de tantos años de trabajo?

-¿Sabes cuál es mi premio? El porvenir es hoy, poder ensayar, poder hacer mis espectáculos, viajar, disfrutar de los momentos sencillos, brindarle a la gente un buen momento. Eso es un buen regalo y lo que estoy cosechando.

-Te acomodaste a la modalidad de las redes sociales ¿Lo tomás como una obligación más el estar presente en esos canales?

-Lo tomo muy tranqui. Me acuerdo que empecé con mi socio Diego hace quince años en Facebook, con videos de Messi y Ronaldo que se veían en el mundo. Después a Instagram no le di bola y me lo manejaba mi socio. Hasta que me dijo que lo manejara yo y la verdad que me daba un poco de fiaca. Y hace tres años tuve que aprender sí o sí y es mi canal. No soy un influencer ni youtuber, ni lo quiero hacer. Pero lo tengo y promociono tanto ahí como en la tele. Me tuve que adaptar y tomo lo mejor, no me levanto a la mañana y muestro los abdominales saludando: “¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vivan la vida”. O saco trompita en el baño. Pero lo utilizo a mi favor.

Aparte en Instagram estoy en desventaja, porque no tengo un cuerpo marcado, no tengo tatuajes, no tengo mascota, no tengo novia, no soy un sex symbol. No como sano, como asado, puchero ¡Qué muestro! Es un mundo feliz fitnnes, donde no existe la vejez, el exceso de peso o la tristeza. Y yo soy más humano y me cuesta mucho.

La Ficha

MARTÍN BOSSI EN “COMEDY TOUR”

Funciones: viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre, a las 20 horas.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: $ 2000 (platea baja), $1800 (Platea Alta y Palcos) y $1500 (Pullman). En entradaweb.com.ar.