Martín Bossi se refirió a los rumores de relación con Alina Moine

Señalado como la nueva pareja de la periodista Alina Moine por un viaje juntos a Miami, Martín Bossi habló con el portal Primicias Ya para referirse a la relación que lo une a la rubia.

Esta no es la primera vez que los mediáticos se muestran juntos y sobre los rumores el imitador dijo: “La próxima vez que me llamen prefiero que me relacionen con alguien del exterior, para que mi nombre sea internacional. Por ejemplo, con Penélope Cruz, Karkey Johansson o con Brigitte Nielsen, la exmujer de Sylvester Stallone...”, expresó irónico y divertido.

Luego agregó: “La realidad es que estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Richi y otras mujeres u hombres que son amigos”, sentenció.

Luego justificó el viaje y la coincidencia de estar los dos en el mismo lugar: “Ella está en una historia por un lado, yo con mi vida por otro lado. Vine a Miami para reuniones importantes para mi vida. El viernes actúo para un programa que se llama Despierta América que es muy lindo. Si bien trabajo en mi país y amo mi país está bueno expandirse. Y de paso me encontré con Alina, nos juntamos con amigos”, dijo.

“Es noventoso desmentir romances y también decir que de mi vida no hablo, yo hablo de mi vida privada. El día que esté de novio saldré en una foto de la mano con ella, en la playa y mirando el horizonte”, finalizó.

También el multifacético actor envió un video a “Intrusos” (América) ironizando la situación actual.