Romina Ricci reveló que Martín Bossi la buscó para un romance y luego ella a él: “Así estamos hace 15 años”

Romina Ricci bailó este lunes en La Academia, pero el plato fuerte no fue su presentación, sino sus declaraciones acerca del romance que no pudo ser con Martín Bossi, uno de los mejores imitadores del país. La actriz reveló que desde hace 15 años que no pueden concretar un romance, ya que siempre estuvieron desencontrados.

Ángel de Brito le preguntó a la artista de dónde conoce a Federico Hoppe, el productor de Marcel Tinelli, y Romina Ricci contó que es gracias a Martín Bossi. Sin embargo, nadie esperaba en el estudio la confesión de la actriz, quien contó que en ambos se gustaban, pero se desencontraron.

“Cuando él me vino a buscar para ponerse de novio conmigo yo no podía en ese momento. Vino, me dejó un chocolatito en el auto. Pero parece que pasaron dos días, yo no había agarrado el chocolatito y lo tuvo que cambiar, pobre”, contó en tono de broma Romina Ricci.

Romina Ricci y Martín Bossi Gentileza.

Romina Ricci y Martín Bossi Gentileza.

Y explicó que ella también intentó buscarlo, pero no se dio. “Cuando me separé lo fui a buscar a Martín, le dije dale Martín ahora... pero estaba ensayando y cuando ensaya no puede hacer otra cosa. Está todo el día ensayando este hombre. Y cuando estrenó me vino a buscar y yo ya estaba comprometida”, dijo.

“Así estamos hace 15 años. Y ahora yo me acabo de separar, hace un tiempo, y me están dando la idea”, confesó la actriz.