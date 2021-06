Romina Ricci se caracterizó como su ex, Fito Páez, y el cantante le habló directamente a su hija: “Es la familia que te tocó”

Romina Ricci se la jugó y eligió imitar a su exesposo, Fito Páez, en La Academia. La actriz entró al estudio caracterizada como el cantante y en ningún momento se salió del personaje. Incluso, jugó con Margarita, la hija que tiene en común con el artista, e hizo estallar de risa a todos con su brillante interpretación.

Antes de su presentación, pasaron un video de Fito en el que le habló directamente a su hija, quien fue a acompañar a su madre. La excelente relación familiar emocionó a Marcelo Tinelli y al jurado, en especial a Jimena Barón, que no contuvo las lágrimas a la hora de felicitarlos por la familia que tienen, pese a estar separados.

“Quería mandar un saludo a todas las mujeres de mi vida, en especial a Romi, la más hermosa, la más inteligente”, dijo Ricci al ingresar caracterizada con el clásico traje rosa de su ex.

Y luego, aprovechó la presencia de Margarita en el estudio para jugar un poco con eso. “Margarita, mi amor, no sé si soy papá, no sé si soy mamá, no sé quién soy”, bromeó la actriz, y dijo que la mamá, haciendo referencia a Fito Páez, tenía un mensaje para ella.

Fue en ese momento que mostraron el video de Fito en el que habló de la decisión de su ex de imitarlo. “Lo de mamá, bueno, a ver... Lo de mamá, no pasa nada, ya se le va a pasar. Esto es como cuando papá se viste de mamá y usa esos tacos y esas polleras. Bueno, mamá es papá, papá es mamá, no sé”, dijo medio confundido el cantante. Y cerró: “Lo importante es que te amamos y eso es lo mejor... Esta es la familia que te tocó”, dijo el artista.