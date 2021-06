“Depredador de periodistas”: Evelyn Von Brocke reveló por qué le dicen así a Martín Bossi

Nuevamente el nombre de Alina Moine comenzó a circular en los medios de comunicación y en las redes sociales al descubrirla en Miami junto a Martín Bossi.

Este martes en “Intrusos” (América) comentaron el tema de la supuesta pareja y compartieron algunas fotos de la periodista y el actor en Estados Unidos y algunas imágenes en Ezeiza antes de su viaje.

Si bien los protagonistas de la supuesta relación dicen que son sólo amigos, Evelyn von Brocke realizó una declaración que dejó a todos sus compañeros impactados.

“Lamentablemente he visto los chats que él manda. Él me importa tres carajos. Él niega siempre”, comenzó diciendo la rubia sobre las declaraciones de Bossi desmintiendo la relación. “No me gusta lo que hace. No me gusta que esté diciéndole a todas las mujeres con las que estuvo, que está buenísimo que sean felices, ‘no lo cuentes, no lo digas, no lo podés confirmar, no se lo cuentes a tus amigas, no se lo digas a nadie’”, señaló visiblemente molesta.

Inmediatamente Rodrigo Lussich interrumpió a las panelistas que comenzaron a murmurar y dijo: “A lo que Evelyn se refiere es a su modus operandi, la cosa ‘piratona’”, dijo el conductor y Evelyn sumó: “Si le dicen ‘depredador de periodistas’, chicos”, finalizó la ex de Fabián Doman sobre el apodo que tiene el actor en el medio.