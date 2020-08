Martín Bossi: “Este show es una catarsis colectiva”

“Hago lo que puedo, es un desastre mi vida, ya no me lo banco más”, confiesa Martín Bossi ante una rutina que se vuelve insostenible, con los horarios cambiados y la falta de contacto con sus amigos y el mundo como lo conocíamos.

Pese al malestar que se siente en el cuerpo y la mente, el actor y comediante le saca una tajada de humor al momento y se lanzará a la experiencia de montar su primer espectáculo para el streaming.

Hace cuatro meses, Martín Bossi personificaba a Lola, la drag queen que protagoniza el musical “Kinky Boots”. Fundado en plumas, brillos, un impecable maquillaje y altos tacos, el actor deslumbraba con su último personaje cada noche en el teatro Astral. Pero de un día para el otro, ese vértigo se detuvo y quedó atrapado en el confinamiento interminable.

Los meses pasaron y a la incertidumbre de los teatros cerrados se suma la posibilidad de continuar actuando y encontrándose con el público. Y pese a que la idea de hacer un show por streaming no lo convencía, finalmente volverá a las andanzas bajo este formato.

Con libro y dirección de Emilio Tamer, el actor estrenará “Bossi Clandestino”, el nuevo unipersonal con el que debutará en distintos países el 7, 8 y 9 de agosto por streaming. Como un auténtico showman vestido de smoking Bossi pondrá su impronta durante una hora y media, a través de monólogos, imitaciones y un hombre que solo en el escenario busca darle sentido al momento a través del humor, su aliado infalible.

Gran imitados, sorprendió interpretando a Cristina Kirchner, Lionel Messi, Alberto Olmedo, Elton John, Freddie Mercury y recientemente el entrenador de fútbol Marcelo Bielsa. Y además de su ductilidad para ponerse una máscara y sacar cada detalle del personaje, maneja a la perfección los tiempos del music hall y es uno de los artistas más convocantes del teatro nacional. Sin embargo, la idea de jugar con la cámara solo en un escenario le resulta extraña e inquietante.

Por eso la disciplina y el ensayo diarios son la clave para lograr ese punto justo de unir humor, nostalgia y un mensaje alentador en una realidad compleja y extraña.

“Estoy ensayando a la tarde en el teatro a la noche me quedo solo ensayando en casa hasta tarde”.

-¿Se quejan los vecinos por los ruidos molestos?

-Al principio se quejaban, porque bailaba en tacos y se pensaban que entraba una mujer a mi casa (ríe).

-¿Tuviste reticencia en hacer un espectáculo online?

-La verdad que me costó mucho entenderlo, pero es la única manera que tenemos ahora de encontrarnos. Entonces empezás a encontrar algunas ventajas secundarias, si es que hay ventajas en este momento complicado. Que uno pueda actuar para el mundo.

-¿Te da vértigo el estreno mundial?

-Es una confusión porque voy a estar encerrado en un teatro en Buenos Aires, solo, y me van a ver en Italia por ejemplo. Es medio raro, pero es la normalidad de lo que viene.

-Pero es un aliciente que tengas público en Italia, por ejemplo.

-Sí. También en Estados Unidos, en Italia, ya hay varias entradas compradas. Es loco y hay que adaptarse a estos tiempos. Pero ahora estoy feliz por el estreno.

-¿Tuviste miedo ante la imposibilidad de trabajar como artista?

-Yo estaba haciendo una comedia musical “”Kinky Boots” vestido de mina. Estaba feliz y de repente quedé encerrado en mi casa durante cuatro meses. Y aún tengo dolor, tengo el cuerpo y la cabeza muy jodida.

-Y justamente vos que sos amante del Paddle, además de tu entrenamiento físico como actor.

-Es interesante lo que decís. Porque los primeros meses me la banqué mejor en mi casa bailando, pero ahora ya me cuesta mucho. Mi cuerpo perdió masa muscular, me duele el cuerpo y no me reconozco. La verdad estoy ensayando con el corazón, no tengo mucho resto. Pero hay muchas ganas de encontrarme con la gente que me hace bien. Y eso me impulsó.

-¿Cómo será la dinámica en el escenario?

-No va a ver cambio de vestuario, por primera vez voy a afrontar un gran desafío que es estar una hora y media jugando con la gente, como un showman. Lo vengo haciendo en mis otros espectáculos, pero me cambio y matizo con personajes. Va a ver imitaciones, monólogos, musicales, todo pero de otra forma. Igual me parece mucho más sano y es un progreso para mí, porque un showman no se cambia, hace show con su smoking arriba del escenario. Y “Clandestino” es la idea de un tipo que está encerrado jugando, imitando, comunicándose con la gente. Este show es una catarsis colectiva.

-¿Cuál es tu desafío ahora como showman?

-Estoy muy entrenado, pero el desafío es actuar para la cámara, sin risas que vuelven al instante, sin la presencia de la gente pero sintiéndola en sus casas. Es una prueba de sensibilidad diferente, pero estamos trabajando para que todo salga bien. Es una forma de proponerle a la gente un recreo de tanto dolor e incertidumbre, siendo consciente de lo que pasa afuera. La gente va a poder entrar al sótano y volver a la vieja normalidad que era volver a ser feliz por un rato.

-¿Hay posibilidad de hacer más funciones?

-La preventa viene muy bien. Ya estamos pensando en hacer tres funciones más. Hay una proyección para continuar con el espectáculo.

-¿Creés que va a costar la vuelta al teatro tal como lo conocíamos?

-No me puedo reunir con dos amigos a comer un asado, entonces pensar en el teatro es algo utópico, no me da la cabeza para pensarlo ahora lamentablemente. Lo veo posible de acá a un año y medio. También no solo es abrirlo, sino que la gente vaya. Yo veo el regreso al teatro para el 2022.

-¿Tuviste alguna propuesta de volver a la tele?

-No y tampoco es mi objetivo por ahora.

-¿Qué te causa risa de esta realidad en la que estamos parados?

-El único análisis que saco es que tanto ver Netflix quedamos adentro. Nos quedamos adentro de una película, pero trato de encontrarle siempre un poco de humor a las cosas, aunque es duro encontrarle un sentido. Mi intención es llevar buena onda y que la gente se ría.

Fiel a su estilo y energía desbordante, Martín Bossi se prueba en el streaming con su espectáculo que se podrá ver en el exterior.

El debut de Kale

Como es costumbre, Martín Bossi comparte en sus redes sociales videos con imitaciones, personajes y reflexiones teñidas de humor para despertar una sonrisa en sus seguidores. Aunque en los últimos meses se sumó la presencia de su mamá Nélida, más conocida como Kale, que tendrá una participación especial en “Bossi Clandestino”.

A través de un desopilante video, la madre del actor tuvo una gran repercusión en las redes sociales y demostró también sus cualidades como humorista. Ahora anima a debutar como actriz junto a su hijo.

-¿Va a actuar tu mamá?

-Mi mamá va a estar, la tenemos contratada, con un caché muy alto que estamos cerrando. Pero está afilada, en un gran momento (ríe).

-Me imagino que es divertido para ambos unirse en un espectáculo

-Ella se caga de risa, es una loca divina. Tiene 69 años, está en un lindo momento y trato de darle una mano para que se ponga contenta, para que tenga algo que hacer porque es duro para ella este momento.

La Ficha

“BOSSI CLANDESTINO”

Funciones: viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, a las 22 horas.

