“Mariquita”, la novela juvenil de María Luz Malamud

María Luz Malamud es una de las autoras más destacadas en la actualidad, cuyo compromiso literario está ligado con las infancias y la juventud. Rosarina y mendocina por adopción tiene un gran puñado de textos ligados a la literatura infantil.

Y ahora con “Mariquita”, la reciente novela editada por El Retortuño inaugura un camino en la literatura juvenil, con una historia cruda, pero necesaria para el debate en estos tiempos.

La primera novela juvenil de María Luz Malamud.

Hablar con ternura de lo que incomoda

A través de Martín, el personaje principal de la novela, Malamud construye un relato potente que atraviesa varias temáticas actuales, que suelen incomodar al lector, pero que a la vez son propias de estos tiempos y merecen un debate.

Con humor y un dejo de inocencia, un niño de 8 años que vive en la pobreza, desde su mirada interpreta la realidad que lo rodea y se cuestiona ese mundo adulto que se le presenta con velocidad y con cambios profundos.

“La empecé a escribir en el 2010 y está inspirada en un alumno que tenía en una escuela y a partir de unas charlas con él surgió la historia, que después se transformó en ficción. Y la escribí lentamente y se fue transformando mucho con el paso del tiempo, hasta que pude darle un cierre. Los proyectos necesitan su tiempo y no hay que forzarlo. Y la trabajé mucho, se fue transformando hasta quedar como quería. Y ya era hora de soltarla”, detalla María Luz Malamud quien debuta en la literatura juvenil con un relato actual y necesario.

Tras un largo tránsito de escritura, en el que trabajó la historia en un taller literario junto a Liliana Heker, finalmente pudo darle voz y razón al personaje principal de la novela, que sin dejar afuera un dejo de fantasía, en una historia que nace de la realidad y tiene mucho de real. Pero que se presenta a los ojos del lector con una mirada sincera e ingenua antes los cambios propios de su existencia.

-Tenés experiencia en la literatura infantil, ¿Cómo fue el proceso de encontrar un lenguaje para el lector juvenil y adulto?

-Hice una apropiación de la forma de hablar de mi alumno, porque me contaba las cosas más tremendas, pero de una manera que no era dramática. Entonces trabajé con esa voz narrativa. Además el protagonista es un niño de 8 años y cuando termina tiene unos 12 años.

Para mí es un descubrimiento y es una novela muy cruda, con hechos muy tremendos, pero no hay golpes bajos. Se puede leer y esa voz cuenta hasta con humor y sarcasmo lo que sucede. Hay abandono, una vida dura del personaje, y en el medio descubrir su identidad de género. También plantea la discriminación, la subsistencia, los sueños. Es una ficción con una historia realista.

-¿Crees que es un libro de ficción que puede entrar en una currícula escolar por su temática?

-Creo que es un tema necesario para charlar y discutir con los jóvenes. Puede ser oportuna para trabajar la ECI, o trabajar temas como la violencia, la marginalidad, la falta de oportunidades, la identidad de género que se pueden desprender de la novela y poner en diálogo con los jóvenes.

-¿Por qué elegís la literatura infantil y juvenil?

-Es mi necesidad interna, me importan mucho las infancias y las juventudes. Es con quien tengo mi compromiso de escritura. Me gustaría seguir incursionando con los lectores juveniles. Hace poco saqué un libro para bebés y me gusta moverme con libertad en esa franja. Ahora estoy trabajando en otra novela juvenil.

Donde conseguir “Mariquita”

La novela juvenil de María Luz Malamud está disponible en el local Humano (galería San Martín de Ciudad) y pronto en las librerías de Mendoza. Forma parte del catálogo 2021 de ediciones El Retortuño.