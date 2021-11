Marcela Morelo: “Hay que animarse a hacer cosas nuevas”

Después de comenzar un tour que la devolvió a los escenarios, Marcela Morelo se tomó un recreo para descansar con los suyos a la orilla del mar. Acompañada de su esposo Rodolfo Lugo, con quien también comparten la música y son padres de tres hermanos que llegaron a su vida después de un arduo proceso de adopción.

“Este fin de semana nos vamos a tomar unos días de descanso en familia. Hace mucho tiempo que no veo el mar y amamos el mar, así que vamos con todos a la playa”, cuenta al teléfono la cantante a Estilo antes de su regreso a la provincia.

En plena pandemia, la artista se animó a grabar un disco de versiones “Tu Mejor Plan”, que conforman su nuevo recorrido musical y ahora acaba de lanzar “Como una Flor”, un hit de Selena, cuyo videoclip narra una historia de desengaño y resurgimiento.

“Fuego de noche, Nieve de día”, “Ángel”, “Ayer” y “No podrás” son parte de esos temas que recopiló en la última placa, que la acompañaron en sus comienzos como cantante y compartirá con el público local el próximo sábado 27 de noviembre, en el teatro Mendoza.

“Grabamos un disco con canciones muy bellas, que no son de nuestra autoría, que es el segundo disco que hacemos de esta manera. Es un disco de versiones de canciones muy lindas, muy conocidas, hicimos nuestras versiones porque esas canciones me acompañaron en un momento de mi camino, justo antes de grabar mi primer disco trabajaba sola en los bares y siempre se canta el repertorio que está de moda. Y canté varios de esos temas, y vuelven a marcar un momento importante de la vida, porque grabamos este disco en pleno 2020 en casa, teniendo el estudio vivimos la cuarentena con nuestra Arca de Noé propio, que es este disco. Y fue en familia también, porque aprendíamos las canciones. Esa música nos acompaña a varias generaciones y es muy lindo poder compartirla. Y se unió perfectamente al resto del repertorio que tenemos hace 25 años”.

-¿Cómo te recibió esta vuelta a los escenarios?

-Muy bien. La música es amor, y lo que siempre hacemos es grabar con las ganas de compartir la música, con lo cual cuando llega el show en vivo siempre es bien recibido. Con emoción, mucho respeto y muchas ganas ¡No sabes lo que son los shows! Se arman unos momentos mágicos de mucha energía, ganas y se disfruta. Todo el mundo canta y yo los incentivo a bailar y disfrutar al público.

Su debut como actriz y nuevos proyectos

A sus 51 años, Marcela Morelo no se relaja. Además de vivir a pleno su maternidad por triplicado, no dejó de generar proyectos musicales con amigos y sin buscarlo aceptó una atractiva propuesta, para debutar como actriz.

Este año filmó una serie musical con producción internacional y argentina, con la que compartió elenco con Luis Machín, César Bordón, Muriel Santana, entre otros.

Además mientras esperaba volver a los escenarios, aprovechó para continuar escribiendo y se generó un proyecto distinto junto a Soledad, Natalia Oreiro y Lali. Una yunta diferente con la que grabaron un tema que lanzará pronto.

“Participe de una serie como actriz. Hay que animarse a hacer cosas nuevas, también la pandemia te hace ser creativo y la creatividad creo que no tiene prejuicio, no tiene límites. Hay que hacer cosas nuevas, es lo que siento. Yo soy una señora grande, una chica grande y hay que atreverse”.

-¿Volverías a repetir la experiencia?

-Absolutamente, como actriz tengo mucho para aprender, pero lo volvería a hacer. Conocí gente divina, actores de primera, Luis Machin, César Bordón, con un elenco importante, además que es una serie musical con muy buena producción. Muy interesante el proyecto y estamos a la expectativa de cuando salga.

-¿Hay alguna temática en particular que no hayas escrito y tengas en el tintero?

-Eso fluye, a veces una palabra, una frase y eso me lleva a un lugar. A veces empiezo con una melodía hasta que la frase completa la melodía, es indistinto. Pero sí me gusta componer y de hecho a veces compongo sin instrumento, y surge cuando estoy en otra situación. Son diferentes formas de buscar las canciones. Este año me puse a componer con Sole e hicimos una canción con Rodo, Sole, Nati Oreiro y Lali. Y ya grabaron las chicas y en breve saldrá la canción.

El trabajo con Sole fue super productivo. Ella desde Arequito y yo en mi casa nos pasábamos cuatro o cinco horas componiendo. Después nos juntamos con Claudia Abraham, argentina que vive en Los Ángeles. También compuse con Silvina Moreno una canción que aún no terminó. Se han abierto otras posibilidades.

-Con Rodo además de ser compañeros de vida también comparte el trabajo, ¿es difícil llevar las dos cosas a la par?

-Tenemos cada uno su personalidad y nuestra independencia dentro del trabajo, porque yo me ocupo de ciertas cosas y él de otras. Y después nos juntamos, entonces yo empiezo con mi cuaderno en blanco, la guitarra y el lápiz. Y cuando tengo algo razonable para mostrarle lo lee, porque es muy fuerte mostrar una canción cuando recién la empezas. Por supuesto a veces le gusta y otras me dice: “Seguí participando” (ríe).

Ayer casualmente le mostré una canción que empecé a componer y le encantó. Toda nuestra vida es juntos, pero conservamos nuestra independencia y eso nos hace bien al trabajar de a dos. No es fácil pero tampoco me imagino de otro modo. Se dio así, y somos una yunta que cuando nos ponemos a la par a trabajar siempre salen cosas y nos encanta.

-¿Te sentís más plena que nunca en este momento de tu vida?

-La vida parece corta, pero en un momento veo que hicimos un montón de cosas, entre eso nuestros hijos. La madurez te pone diferente, pero no me relajo, yo tengo muchas ganas de hacer cosas y ver crecer a mis hijos, acompañarlos en todo lo que significa la maternidad. Tengo mucho para hacer y poco relax. Y verlos disfrutar es lo mejor. A veces uno se engancha con ciertas cosas, que sí inmediatamente pensas que si tenés salud y un plato de comida y una cama caliente, la prioridad es otra. La salud y el amor en la familia es lo más importante.

La Ficha

MARCELA MORELO GIRA EN PRIMAVERA

Día y hora: sábado 27 de noviembre, a las 21.30.

Lugar: teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: $1200, $1600 y $1900. En entradaweb.com.ar