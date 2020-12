Marcela Morelo: “Mis hijos son mi prioridad en la vida”

Marcela Morelo terminó con la rutina del colegio de sus hijos y para coronar un año lleno de cambios volverá a un escenario después de largos meses. Su casa se transformó en el espacio donde convive la música y las vivencias familiares, con la crianza de sus tres hijos que cambiaron por completo sus prioridades.

“A veces te sentís un pulpo. El colegio, los chicos, la casa, el trabajo”, dice al teléfono luego de que su hija la interrumpe un instante la conversación.

Estos días son movilizantes para Marcela porque después de tres años lanzó un nuevo álbum significativo para su carrera. Se trata de “Tu Mejor Plan”, el disco donde interpreta diez canciones de distintos artistas que la acompañaron en los comienzos de su camino como cantante.

Con este trabajo se calza el traje de intérprete y asume el riesgo de cantar hits latinos y románticos de los ’90. “No Podrás”, un clásico romántico pop de Cristian Castro fue el adelanto de este trabajo que viaja en el tiempo y le da paso a versiones frescas, con la calidez y estilo de la cantante.

“Fuego de Noche” de Ricky Martin, “Culpable o no” de Luis Miguel, “Ayer” de Gloria Estefan y “La vida es un Carnaval” con la colaboración de Los Palmeras son el repertorio con el que se ganó la vida en sus comienzos. Con las pistas grabadas, un par de parlantes y un micrófono a cuestas actuaba en bares y restó de Buenos Aires, lo que la ayudó a foguearse como cantante.

Y hoy, en el día de su cumpleaños 51 cierra el año con su primer y único concierto streaming, para presentar la reciente placa junto a toda su banda, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Ya a finales del año pasado empecé a sentir que no quería que el 2020 no fuera igual, necesitaba hacer un cambio. ¡Para qué! Me quedé en casa, pandemia, colegio, soy madre, maestra, cantante. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno pide porque se cumple. Pero siendo sincera necesitaba hacer cambios profundos y ahí están los cambios profundos”.

-¿De ese cambio profundo surgió el disco?

-Este disco empezó a gestarse el año pasado con el incentivo de Rodo mi marido y productor. Y me planteo la idea de hacer un disco con las canciones que cantaba antes, porque estas canciones las canté mucho en un momento de mi vida. Cuando actuaba en los bares, en los restaurantes de Buenos Aires. Y en ese momento sonaban todas esas canciones que ahora integran “Tu mejor plan”. Y él me empezó a incentivar con eso, y me gusta el plan de ser intérprete. Me despojo de la compositora que soy. Y casualmente ya hice un disco parecido que es “Otro Plan” y fue muy lindo recorrer esas canciones. Me gustó la idea pero tenía mis dudas. Me despertaba a mitad de la noche y pensaba: “¿Haré bien en cantar esas canciones?”. Y nos pusimos de lleno a trabajar y cuando llegó la pandemia aprovechamos el momento para terminarlo y acá está.

Fue un hermoso proceso y ahora estoy más feliz porque siento que esa frescura y esas canciones que me acompañaron en un momento de mi vida hoy las puedo compartir y grabarlas de otro modo. Es una especie de homenaje, porque en aquel entonces cuando salía sola a cantar, me armaba las pistas en un teclado, un amigo me prestó los parlantes, Rodo me regaló un micrófono y yo era todo; cantante, sonidista, disparaba los temas. Estas canciones son muy valiosas porque representan un momento de mi vida muy importante, donde me fogueé mucho como cantante.

-Y lo vas a coronar con tu primer concierto en streaming.

-Primero y único de este año. La verdad está buenísimo cerrar el año cantando y tocando en vivo con toda mi banda, en un lugar que no conozco pero que será una experiencia hermosa poder encontrarme con ese súper escenario. Y además celebro mi cumpleaños el mismo día, así que se juntan muchas cosas para celebrar. Es un premio la verdad, porque fue un año tan complejo para todo el mundo que lo tomo como una gran celebración.

-¿Por qué recién ahora decidiste hacer un show en streaming?

-Antes me lo propuso el equipo con el que trabajo y me resistí. No me sentía con la energía necesaria, porque tuve mis momentos de bajón. Fue un año triste, entonces no me daba ganas de hacer ni un Instagram live. Solo participé en un par de proyectos porque me invitaron, pero me costó mucho decidirme. No tenía la energía para hacerlo, fui sincera con mi corazón como lo soy siempre y la verdad es que no quería forzar nada. Pero ahora ya atravesamos todo, mi familia está bien, ya salió el disco y tengo algo nuevo para presentar.

Marcela Morelo lanzó su disco con versiones de hits latinos que interpretó en el comienzo de su carrera. Hoy lo presenta en su primer concierto online.

Mamá tiempo completo

Desde hace cuatro años, Marcela Morelo y su esposo Rodolfo Lugo son padres de tres hermanos de 7, 9 y 12 años. Luego de someterse a varios tratamientos para quedar embarazada, la pareja decidió que la adopción era el camino para convertirse en padres.

Tras padecer un duro proceso burocrático y con el rechazo de la justicia, finalmente el matrimonio logró adoptar a tres hermanos. A partir de ese momento, la cantante se enfrentó al reto de criar a tres chicos y abrir su vida y corazón a la maternidad.

-¿A los chicos les gusta la música?

-Sí. Les gusta la música y le están tomando el gustito. Recién ahora son más conscientes que somos una familia de músicos, tocamos mi marido, el hijo de mi marido que es nuestro baterista y yo. Los ensayos son cotidianos a su rutina y se contagian porque tienen la música en casa. Yo digo que el que tiene un músico en la casa se contagia sí o sí, pero es un virus divino la música. Es una rutina muy distinta, por ejemplo en la mañana yo tengo una rutina de vocalizar, hacer un poco de yoga. Y mis hijas se despiertan y vienen al estudio y a veces escucho que están haciendo algo; tocan el piano, cantan, vocalizan. De a poco se enchufan.

-¿Te imaginaste cuando formaste esta familia que eso iba a suceder?

-No podés planear nada porque ellos traen su energía, su historia. Pero también entran en una casa, una familia que está funcionando. Es como se unieron dos engranajes, su vitalidad, su energía, lo que significan los chicos, su magia. Y el engranaje ahora está funcionando hermoso. Y me emociona mucho verlos así. Ojalá les guste y sigan en el camino de la música. Porque el ser cantantes o músicos siempre surge de una vocación y si se puede transformar en tu trabajo, es una gran bendición. Hacer lo que a uno le gusta, eso no tiene precio para mí.

-Desde tu experiencia para convertirte en madre y el arduo camino que atravesaron para adoptar a los chicos ¿cuál es tu mensaje?

-El balance siempre es positivo. Una vuelta lo hablé con una mamá que es adoptiva también. Nos pusimos a conversar y me preguntó por mis hijos, y me preguntó en qué hogar estaban. Y no podía acordarme el nombre del hogar, no me acordaba del nombre de las juezas. ¡Me olvidé! Hay cosas que mi mente de ese camino sinuoso quedaron atrás. Es tan grande el resto, lo que pasa, es tan grande cuando llegaron los chicos a casa, es tanto lo que hay que hacer, el cambio de vida, la revolución de amor que genera y todo lo que significa tener tres chicos grandes.

Yo no soy de dar consejos, pero todo lo que es tan difícil en la adopción ojalá algún día cambie, algún día la justicia tome consciencia de lo que significa un niño encerrado en un hogar. Por más bien tratado que esté, no tiene comparación lo que es vivir en una familia. Aún teniendo los problemas como familia. Yo recomiendo que no importe el camino que tengas que atravesar, que lo atraviesen, porque después llega esa luz que se hace cada vez más grande. Al principio era conocernos, integrarnos. Y hoy nos miramos con mi marido y no podemos creer lo que hicimos, todo lo que atravesamos. Mis hijos son mi prioridad en mi vida. Es muy duro y no es fácil adaptarse, pero es como atravesar un puente y caes en un campo hermoso, donde aparece la tranquilidad.

-Es un desborde de energía.

-Sí. La verdad a veces no sé de donde saco la energía. Salgo a andar en bici con mi hijo y hacemos carreras, juego al fútbol, hago cosas que tal vez sola estaría más achanchada, con mucha serie encima. Ahora no tengo tiempo. Soy la mamá más grande de los cursos del colegio, pero estoy muy ajironada. Estoy feliz de poder acompañarlos en su vida.

La Ficha

MARCELA MORELO PRESENTA “TU MEJOR PLAN”

Día y hora: hoy, a las 20. Por www.movistararena.com Entradas: $700. En www.livepass.com.ar