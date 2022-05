Marc Anthony sufrió un grave accidente al caer de unas escaleras en Panamá y suspendió su show

Marc Anthony sufrió un accidente en Panamá al caer de unas escaleras en el hotel donde se hospedaba, minutos antes de dar un show para miles de fanáticos. El cantante estadounidense debió suspender su función y contó que tuvo “complicaciones en la espalda”.

El cantante Marc Anthony no se pudo presentar al escenario la noche del miércoles para su concierto de la gira “Pa’lla voy’' en Panamá después de sufrir un accidente en el hotel donde se hospedaba.

Comunicado de ACODECO a quienes compraron entradas para el concierto de Marc Anthony tras su cancelación

El presidente de la productora panameña de espectáculos Magic Dreams, David Candanedo, dijo el jueves a la prensa local que el artista sufrió una caída en las escaleras del hotel que le produjo una lesión en la espalda y que obligó a que lo atendieran médicos panameños.

“Hoy (jueves) nos informaron que él está bajo un cuadro de dolor importante y será traslado a su ciudad de residencia, que es Miami, para ser evaluado por otros especialistas’', explicó Candanedo. Por otro lado, destacaron que trabajan de la mano con la oficina del artista para “definir la nueva fecha en que será reprogramado el espectáculo” musical.

Marc Anthony tiene 53 años y estaba dando su tour "Pa'lla voy'

En el estadio de fútbol Rommel Fernández, ubicado en Ciudad de Panamá, los miles de fanáticos esperaban ver salir a escena a Marc en la noche del miércoles. Desde los altoparlantes, los organizadores anunciaron poco antes de la medianoche que el artista no se presentaría. El show se había cancelado en febrero debido a un repunte de los contagios de coronavirus en Panamá.

Marc Anthony contó cómo está después del accidente

En su cuenta de Instagram, el músico grabó un video donde agradeció las oraciones y buenos deseos de su público, quien se mostró muy preocupado luego de que se informará que se cayó de unas escaleras.

“Estoy mejorando, no puedo decir que estoy mejor, pero es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, explicó Marc. El artista contó que tuvo complicaciones en la espalda, que lo imposibilitaron poder dar su concierto.

“Es muy fuerte para mí, porque no soy un hombre de cancelar, no tengo historia de eso, no tengo reputación de eso”, agregó.