Madres, el lado B de la maternidad: la nueva obra que propone una mirada diferente

Existen miles de posturas, formas y pensamientos al respecto. Para algunas, un sentimiento inigualable; para otras, algo que no desean. La maternidad es un tema que hoy por hoy tiene miles de aristas, posturas y formas de abordarse.

Aprender que no hay un manual, no hay una manera definida o correcta, es fundamental. Esto es lo que busca poner sobre la mesa “Madres”, la nueva obra teatral de Go Broadway.

Paula Kohen, Florencia Otero, Viviana Puerta y Sabrina Garciarena se suben al escenario para encarnar a un grupo de amigas y madres que pondrán en tela de juicio, ¿cuál es la forma correcta de llevar adelante esta tarea?

“La obra no propone dar una idea de maternidad sino justamente decir que hay formas de maternar como mujeres en el mundo”, explica Flor Otero en conversación con Los Andes.

Se trata de un guion estadounidense adaptado a la idiosincrasia de nuestro país y de nuestro humor, aunque con las ideas originales que plantea la historia inicial.

En este musical, se abordarán temas relacionados con la maternidad desde varias aristas posibles. Las protagonistas cuentan “desde que se te escapa un chorrito de pis después del parto, la lactancia, como llevas el trabajo y la maternidad, el puerperio, el sexo de la pareja con hijos. La autora eligió un montón de temas para tocar y se tocan con humor.”

Además, explica Paula Kohen, esta obra pondrá a prueba al público y su identificación, no sólo con aquellas mujeres que han experimentado la maternidad, sino para todo el público y desde el lugar que sea.

“Hay no madres se van a sentir identificadas. Ya sea porque certificarán que no quieren ser madres o quizás les despierta el deseo, o simplemente por ser hijas de una madre, igualmente con los hombres, que también son compañeros y esposos de madres.”

La obra estrenó en el Teatro Picadero el pasado 13 de agosto, aunque a partir del viernes 20 estará disponible por streaming a través de Plateanet.

¿Qué veremos en Madres?

Estas cuatro actrices encararon un proyecto donde la primicia es una reunión de amigas en un baby shower de Dani, el personaje interpretado por Sabrina Garciarena.

“Empieza la obra con la visión de ingenuidad, con la utopía de la maternidad perfecta, y lo digo así porque la maternidad perfecta que se plantea socialmente, sin margen de error, donde todo es color de rosa, no es real. Hay un montón de cosas del lado B que suelen quedar en el circulo de confianza que no salen por cierto pudor.”

Diferentes personajes con personalidades que invitarán al público a identificarse. gacetilla

La obra nos propone compartir las historias y experiencias de cuatro amigas, diferentes entre sí, que comparten una intensa tarea en común: la aventura de ser mamá.

“Plantea los temas sin tapujos, sin ponerle un filtro. Habla de todo, lo bueno, lo malo, lo contradictorio”, agrega Paula.

Madres es una obra hecha por mujeres para mujeres. Por primera vez en Argentina, el elenco y el equipo creativo está 100% conformado por mujeres.

El musical está dirigido por Josefina Pieres, con la producción general de Valentina Berger de GO Broadway Productions y Royal Cinema Group.

- Si bien todas son mamás en sus vidas cotidianas, ¿Cuál fue el mayor desafío?

Paula: Mi desafío es que fui mamá hace muy poquito así que fue mi primera experiencia de volver a las tablas. Esa fue la dificultad, que al final no lo fue, sino que lo disfrute mucho y tenia un poco de temor a la inexperiencia, pero hoy reivindico la decisión que tome.

Flor: Como actrices te tocan un montón de papeles que no tienen que ver con vos, a veces te toca una pseudo nazi y no tenes por qué pasar por esa ideología para entender al personaje. En este caso tenemos el plus de haber pasado todas por la maternidad, pero hay tantas formas de maternar como mujeres en el mundo y no por eso quiere decir que nuestra forma de ser mamás tiene que ver en todo con la de nuestros personajes.

- Algo presente en Argentina hoy es la Legalización del aborto, ¿la maternidad deseada es algo de lo que habla Madres?

Flor: La obra viene de Broadway por lo que el aborto es legal hace tiempo ya, no es que acá se pudo modificar. Las temáticas son las que puso la autora en el guion, aunque si se habla del deseo de maternar y el deseo como mujeres, aunque no dando una bajada de línea.

- Se habla de que es el “Sex and the City” de la maternidad, ¿con qué se relaciona ello?

Paula: Puede que se relacione con los vestuarios y el hecho que, por ser mamás, no dejas de ser mujer. Esto de la identificación, lo visual y que cada una se sentirá identificada con alguna de nosotras. Tiene que ver con el estilo y que están bien diferenciados.

- Si debemos simplificar, ¿Cuál creen que es el mensaje que busca transmitir la obra?

Flor: Creo que una de las cosas que queremos transmitir como equipo es esto de que no hay una formula, hay miles de libros que te dicen ‘deberías hacer así’. Pero la verdad es que cada vinculo es único y a veces ellos te van enseñando un poco como es. Es una montaña rusa de emociones la maternidad, pero esa adrenalina no es comparable con cualquier otra experiencia.

Paula: La maternidad es única e irrepetible, y no hay posibilidad de que alguien pueda juzgar.

El streaming, una nueva forma de arte

Desde que comenzó la pandemia, el streaming se convirtió en una manera nueva de comunicar. Música, películas, obras de teatro encontraron en este nuevo formato una salida favorable para expandir la cultura.

A esto se amoldan los proyectos que Go Broadway propone en Argentina. Lo fue así con obras como Rent, la clásica obra interpretada por Cande Molfese y Franco Frigugietti.

En esta oportunidad, su transmisión contará con un gran equipo de producción. La obra se grabará a ocho cámaras e incluirá una cámara sobre el escenario, logrando una experiencia mucho más íntima con el espectador.

Por su parte, las artistas hablan sobre la posibilidad de regresar al escenario con público presencia. Flor explica que su primer impulso de aceptar la obra vino a “ser parte de la resistencia del teatro, algo que para nosotros es esencial la cultura.”

Además, agregó que “siempre hay una vueltita más para darle a las temáticas universales. Por ejemplo, si vas a hablar del amor, ¿qué mas se puede decir? Yo creo que mucho más, por algo siguen tan vigentes estas temáticas”, cerró.