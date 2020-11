Desde 1960, Backstage es uno de los recursos más importantes que utilizan los artistas estadounidenses para encontrar oportunidades laborales en las diferentes ramas del arte. Actores como Sandra Bullock, Chris Evans, Kathryn Hahn, Ed Burns salieron del casting de esta plataforma.

En medio de la baja laboral que ha generado la pandemia, esta herramienta abre sus puertas a artistas latinos por primera vez y se posicionó en Argentina.

El pasado lunes 2 de noviembre, se habilitó esta plataforma basada en los intereses y objetivos que cada artista busca alcanzar. Desde actuación, hasta canto y doblaje, Backstage ofrece una amplia oferta en calidad de productos culturales.

“Públicamente y abierto a todo el mundo es la primera vez, hay agencias de castings, pero por lo que yo conozco, esta es la primera plataforma publica con oferta en todo el mundo”, asegura Valentina Berger, argentina residente en Nueva York y quien hace tiempo trabaja conectando artistas latinos con los centros culturales más importantes.

Muy similar a la dinámica que maneja LinkedIn, para acceder a esta nueva modalidad el artista deberá crear un perfil que funciona como una carta de presentación. Durante estos primeros seis meses, Valentina ha logrado acceder a perfiles gratuitos para los argentinos.

“La plataforma te suma puntaje a medida que uno completa el perfil y una vez que llegas a 6 o más, sería el 60%, ahí los productores y directores que están en la plataforma pueden descubrirte.”

Hay dos formas de acceder a ofertas: te pueden encontrar o podés buscar trabajo, es un ida y vuelta. “Backstage conecta al artista con las oportunidades, pero las contrataciones ocurren fuera de la plataforma. Nosotros hacemos la unión de las dos partes”, explica la CEO.

Además, aclara que “es un perfil súper seguro, uno a veces desconfía de los castings o las plataformas, pero acá hay un equipo grande chequeando todos los días que las postulaciones y ofertas que se suben a la plataforma sean reales.”

A partir de la creación del usuario son 7 días para completar el 100% del perfil, esto incluye las diferentes secciones que se van presentando a medida que se completa. De lo contrario, el perfil se elimina y se debe reiniciar la solicitud.

“Básicamente tenes que tener un perfil con toda la información necesaria, mientras mas tengas mas completo va a ser. Lo que quieren es que tengas fotos, videos de tus trabajos y que lo actualices todo el tiempo. Es un curriculum virtual.”

En Backstage se podrá acceder a castings para Disney, NBC, Amazon, Netflix, YouTube, entre otros. Para crear tu perfil debes ingresar a https://join.backstage.com/latam/.

Una nueva oportunidad para los argentinos

En medio de la globalización y con muchas herramientas que permiten una conectividad entre miembros de diferentes regiones del mundo, esta oportunidad es una nueva luz que abre camino a los jóvenes artistas argentinos que se encuentran sin posibilidades de trabajar.

Go Broadway es una organización que busca formar a artistas latinoamericanos en las diferentes áreas: canto, danza, teatro. Esta vez, no sólo los forma, sino que pone a disposición oportunidades laborales.

“Escucho mucho a mis alumnos y a toda la comunidad de Go Broadway y siempre trato de estar un paso adelante resolviendo las cosas que necesitan, así como por ahí necesitaban clases online para tomar desde su provincia o ahora la necesidad de castings, trato de buscar las formas de solucionarlos y ayudarlos pero obviamente esto surgió de la pregunta ¿dónde audiciono?, ahí se me prendió la lamparita y me fije como lo hacen los artistas en EEUU y funciona, implementemos lo mismo en Argentina”, expresa Valentina.

Poniendo como edad mínima los 16 años, esta plataforma incluye a artistas de cualquier rama y cualquier profesión. Doblaje, musicalización, actuación, son algunas de las actividades que los productores buscan y cualquiera apto para hacerlo puede sumarse.

Adaptándose a esta modalidad virtual, la mayor parte de las audiciones son por videos, aunque existen ofertas de todo tipo. “Hay cosas presenciales y otras virtuales. Yo por ejemplo tengo publicada una audición a un musical que voy a hacer en Argentina y las audiciones son 100% virtuales. Los artistas se postulan y suben videos, en base a eso elegimos a los que van a participar.”

Con centros ubicados en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde hoy opera Backstage, los artistas podrán acceder a diferentes oportunidades, aunque este es el primer paso para expandir sus bases a países hispanohablantes.

“Lo que estamos haciendo ahora es desembarcar en Latinoamérica este mes y el mes que viene en el resto de los países, en enero en España, así hay importación y exportación de talentos en países hispanohablantes.”

5 claves de por qué sumarse a Backstage

Ya venimos hablando de las características de esta nueva plataforma, aunque en su página web oficial resumen en cinco claves los beneficios que pueden obtener los artistas al acceder con su perfil a Backstage:

1. Te permite acceder a audiciones y castings en todo el mundo desde tu casa.

2. Es la plataforma con más audiciones en el mundo. Puedes postularte a todos los trabajos que quieras.

3. Crea tu perfil para ser descubierto/a por directores, productores y directores de casting.

4. Recibe alertas en tu email cada vez que aparecen roles para ti.

5. Es una plataforma en la que puedes confiar. Nuestro equipo revisa todas las audiciones para asegurar legitimidad y seguridad.