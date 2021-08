La Voz Argentina: empieza una nueva etapa de eliminación que enfrenta a los participantes

Luego de las “audiciones a ciegas” y “las batallas”, “La Voz Argentina” (Telefé) tendrá otra instancia de eliminación llamada “Knock Out”.

Desde este miércoles el reality de canto de Telefé, presentará una nueva forma de enfrentamiento entre los participantes que van quedando y que se perfilan como futuros ganadores del programa de formato internacional.

Se vienen los enfrentamientos en La Voz

Esta semana se conoció cómo será la nueva modalidad de del certamen gracias a la periodista Laura Ubfal quien comentó: “El martes empieza una nueva etapa, cambia de ropa el jurado, no se puede creer esto. Se llama los ‘knockouts’”, comenzó diciendo la periodista.

Luego Ubfal comentó que a partir de ahora “los coaches eligen quién compite contra quién pero cada uno canta una canción, es un duelo a muerte. Acá no hay rescate, no hay robo, no hay nada, o sea que cada vez se va achicando más el panorama. Después llega otra etapa y después llegan los shows en vivo”, explicó la mediática.

El programa, que tiene a Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau & Ricky como jurados, tiene un formato internacional con una estructura armada, de la que no se puede apartar la edición argentina.

Así, el exitoso ciclo del canal de las pelotas cuenta con cinco: Audiciones a ciegas, Batallas, KnockOuts, Playoffs y Presentaciones en vivo.