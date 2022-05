Juampi González: “Le di una imagen positiva al estado de soltería”

“Pensamos que es el próximo “Toc Toc”, que estuvo diez años en cartel”, afirma entre risas Juampi González sobre el espectáculo “Soltero”, que estrenó hace más de cinco años y sigue siendo un éxito de la cartelera.

González, que estudió ingeniería y solo le quedaron tres materias para recibirse; dejó los libros y se dedicó al humor. Comenzó en el stand up y a través de las redes sociales cautivó a un público joven con el personaje de Alessandra Teapoya, la parodia a la sexóloga Alesandra Rampolla, que ahora se transformó en un clásico de su espectáculo.

Después de cinco temporadas, su show “Soltero” se convirtió en un clásico de la cartelera, con funciones en el Paseo La Plaza, en plena calle Corrientes de la Capital y con funciones a sala llena en distintas ciudades del país.

Mañana sábado debuta en el Teatro Mendoza, con el espectáculo que convoca a un público heterogéneo, en el que repasa con humor, lo bueno y lo malo de la soltería. Así se pasa por diversos temas, desde problemas diarios en el hogar hasta su relación con las mujeres.

La identificación del público con su relato y la comicidad única de González logran un show único en cada función, para reírse de la soltería. Porque todos alguna vez fuimos o seremos solteros.

“Creo que el éxito del show tiene que ver con que es un show interactivo, donde la gente tiene mucha participación, y eso hace que cambie todas las funciones. Ahora estoy publicando pedazos de shows en las redes y solo comparto la interacción con el público. Los monólogos en general son los mismos, aunque han ido cambiando en estos años. El último show en Mendoza fue bastante diferente, y me gritaba todo el público, en un momento parecía la cancha. Re picante”, recuerda el comediante.

Entre el feedback del público con González, el juego consiste en contar experiencias de pareja, cómo se conocieron o hasta como terminaron con un noviazgo o vínculo. De las experiencias del público se crean momentos desopilantes, tamizados por el humor y el remate justo de Juampi.

-¿Te pasó que se cruzaron ex en alguna función?

-Sí, creo que me pasó en Mendoza. Porque yo pregunto cómo se separaron y una persona del público me dijo que no quería contarla porque la ex estaba en el teatro. Sucede.

-¿Ha cambiado la soltería en estos cinco años que llevas con el show?

-Yo digo que le puse soltero al show porque en ese momento estaba soltero. Y hoy porque el show se llama soltero, yo estoy soltero. Ahora el show me condiciona la soltería, ya quedé estigmatizado. También le di una imagen positiva al estado de soltería, que tiene una carga negativa como que nadie te quiere, o no se te dio, o no estás cumpliendo con uno de los objetivos de la vida. Y yo propongo sacar ese mandato de que la felicidad es de a dos. En parte mostrarme contento y una persona que la pasa bien, no tengo problema en llevar la bandera de la soltería y ponerla en alto.

-También es un estado que invita a la conquista permanente y en el medio suceden cosas tremendas.

-No te podes dejar estar, hay que entrenar, cambiar la pilcha, hay que actualizarse, es una jungla. Es una forma de recopilar anécdotas todo el tiempo. Yo tengo 34 años y me pasó que me reencontré con mis compañeros de secundaria en Neuquén. Y todos fueron con sus hijos, su pareja y yo fui con dos botellas de vino (ríe). No reniego, pero me causa gracia, nos pegamos un cachetazo mutuamente.

-Has hecho funciones en otros países ¿El público es más picante en Argentina?

-No solo que es más picante, sino que en ciudades es más fuerte. Mendoza me sorprendió, porque la primera vez que fui me dijeron que era un público quedado, conservador. Y fue una fiesta y la última función fue muy picante, me gritaban de todo. En Córdoba sucede que los cordobeses tienen que intentar adivinar el remate, entonces es como una competencia ahí con el público. Pero siempre prefiero un público participativo.

-¿Te dijo algo Alejandra Rampolla de tu parodia?

-Ya tendría que venir a cobrarme por tantos años haciendo el personaje (ríe). Cuando comencé veía todos los videos en las redes y le hablé por privado en las redes. Porque yo con esos videos comencé antes que el show, y tuve que hacerla en el teatro porque la gente lo pedía. La invité un día al teatro y estuvieron las dos en el escenario. Ahora no le quiero preguntar, pero sostuve un poco su imagen y cuando ella surgió en la televisión uno la escuchaba y me parecía interesante y gracioso. Mucha gente joven la conoció por el personaje, así que al final Alessandra me debe a mí.

-En estos años, ¿el público adulto se sumó al juego del espectáculo?

-Sí, afortunadamente está pasando. Creo que tiene que ver con el fenómeno del teatro, y el boca en boca, porque al principio era conocido por las redes y me seguían los veinteañeros, que yo también lo era cuando comencé. Y los buenos comentarios del espectáculo, obvio que fue cambiando el público y ahora hay de todo. A mí me encanta y me divierte, porque en general es un público que no me conoce tanto. Y por general en el show se habla de sexo, pero el público se suma, se libera y yo lo planteo de hablarlo sin tabúes.

La Ficha

JUAMPI GONZÁLEZ EN “SOLTERO”

Día y hora: sábado 28 de mayo, a las 21.

Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Entradas: en Tuentrada.com