Itziar Ituño, la actriz de “La casa de papel”: “No sabía lo duro que es rodar acción”

Hace cinco años, desde el otro lado del océano, llegó un tsunami audiovisual que arrasó con este continente y con el mundo entero. Netflix estrenaba “La casa de papel” y los personajes de esta serie se volvían memes, disfraces para atracos reales, canciones, cotilleos para la prensa. Toda una cultura virtual y material en torno a la historia de un grupo de gente común que decide robarle al más rico de los ricos: la Casa de la Moneda.

Itziar Ituño, Lisboa de "La Casa de Papel"

A esa ola, a través de los años, fueron subiéndose sucesivos actores y actrices; hasta nuestro gran crédito nacional Rodrigo de la Serna fue parte de la cruzada. Ahora es la española Itziar Ituño la actriz que se suma al oleaje revuelto de la quinta y última temporada de “La casa de papel” y cuenta aquí los vaivenes de su personaje en la serie, Raquel Murillo (Lisboa es su nombre dentro del equipo de “La Resistencia”). También habló sobre el final de la serie.

La actriz antes ya había aparecido en películas como “Morir”, “Lasa y Zabala”, “Loreak y Ranas”, todos títulos con cierto peso en los circuitos comerciales españoles. Interpretar a Lisboa fue especial para ella y describe a su personaje en tres palabras: sensata, fuerte y un poco loca.

-¿Cómo fue el rodaje de esta temporada de “La Casa de Papel”?

-Trepidante. Hay un montón de acción... Yo no sabía lo duro que era rodar acción. Parece muy divertido, ¿no? Parece que van a disparar con balas de fogueo... Es un poco jugar a la guerra. Pero, claro, cuando ya tienes que jugar a la guerra con una misma escena durante tres semanas, pues... Te das cuenta de que para hacer un pedacito así, necesitas un trabajo... y un trabajo un poco físico. Y, bueno, ha sido complicado mantener la emoción y tener que pasar tantas horas agachada, levantándote justo cuando en efectos especiales lanzan los tiros.

-En líneas generales, ¿qué es lo que vamos a ver esta temporada en “La Casa de Papel”?

-Mucha acción, mucha guerra, con momentos duros y muy dramáticos también, condimentado con comedia, que es un poco la especialidad de los guionistas.

-¿Qué evolución vamos a ver en el personaje de Lisboa?

-Bueno, entra un poco de apoyo ante la pérdida de Nairobi. Entra a rellenar ese hueco. Cuando pierdes a una compañera, ahí colocas a otra y así se puede seguir funcionando. Entonces, ahí, con Palermo van a ser las dos cabezas pensantes. Y se ponen de acuerdo enseguida y son los que van analizándolo todo para planear qué pasos dar.

-¿Y cómo te sentís ahora, sabiendo que el final está tan cerca?

-Como ha sido tan intenso, con ganas de parar para respirar y ver qué ha pasado... Pero cuando empiezas a hacer una retrospectiva, te empiezan a entrar mil emociones diferentes. Esta serie nos ha cambiado la vida a todos.

-¿Cómo fue tu último día de rodaje?

-Cuando me despedí de mis compañeros, el día anterior, lloré muchísimo. Además, hay un momento en el que no eres muy consciente de que la cosa se está acabando y, cuando te das cuenta... ya está. De repente te entra un... ¿y ahora qué?

-¿Qué ha supuesto para vos interpretar este personaje y de qué manera la serie te ha cambiado la vida?

-Al principio recuerdo que me enfrenté al casting con un poco de pereza de hacer otra vez de policía porque ya venía de haber hecho de policía durante 13 años en otra serie. Pero, claro, me di cuenta de que no tenía nada que ver un personaje con el otro. Lo más bonito, es tener esa gran contradicción de enamorarte del enemigo. Eso era... ¡era la bomba!

* Este texto fue publicado originalmente por Vía País. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.