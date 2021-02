Impacto en la electrónica: después de 28 años, Daft Punk anuncia su separación

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo son los hombres tras las máscaras de hierro, el icónico dúo que dio miles de hits de electrónica. Reconocidos por sus éxitos, pero aun más por los famosos cascos de robot que siempre llevaban puestos, Duft Punk ha anunciado al mundo entero que finalmente llegó su separación. Esto es, literalmente, el fin de una era.

Homework, Discovery, Human After Ally Random Access Memories, son los álbumes que dejaron como legado en los 28 años que permanecieron juntos. Y aunque la noticia es demasiado reciente todavía, no quedan dudas de que habrán fans que los llorarán por años mientras ponen play a esas canciones que animaron más de una fiesta y miles de recitales .

Sus apariciones públicas siempre eran comentadas por sus rostros desconocidos.

Fue a través de un posteo en sus redes sociales oficiales que decidieron informar al mundo su decisión. Un fragmento de 8 minutos de su película Electroma (2006) es la forma en que lo revelaron. Ninguno de los dos integrantes ha hablado aun de su separación o las razones por las que se ha dado.

Desde hace algunos años ya que el dúo ha estado inactivo, sin señales de un posible regreso a los escenarios ni nuevos lanzamientos de música.

Las últimas colaboraciones de Duft Punk

Marcaron el inicio de la electrónica moderna y mantuvieron durante años sus rostros en la incógnita. Todos sus recitales explotaban y hacían volar la cabeza de sus fans por la originalidad. Su debut fue en Coachella, donde se presentaron con un inusual, pero espectacular, escenario de pirámide.

Su presentación continuó en una gira por todo el mundo, que hasta incluyó una obligada visita a México, en octubre de 2007.

Su debut en Coachella.

A pesar de que su éxito creció en los años que lo siguieron, de repente su actividad decayó. De hecho la única actividad reciente de Daft Punk son una serie de colaboraciones con artistas como The Weeknd en las canciones “I Feel You Coming” y “Starboy”.

Algunas de sus canciones más famosas, imposible que no hayas escuchado alguna: