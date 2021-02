Amy Rod: el tributo mendocino a Amy Winehouse vuelve al Independencia

Fueron 15 meses de silencio, nos dice Alina Rodríguez Hualpa, más conocida en Mendoza como Amy Rod: su personaje tributo a Amy Winehouse. Estrictamente, desde el inicio de la pandemia el proyecto se paralizó y no se planteó una vuelta hasta que estuvieran garantizadas las condiciones de presencialidad, algo que festejan finalmente hoy con un gran show en el Teatro Independencia.

“Incluso nos pasó algo muy especial”, nos dice la cantante. “Por lo menos a mí, en lo personal, la pandemia me aisló mucho, porque para mí es muy necesaria la presencialidad para los espectáculos. Tal vez sea algo a lo que me tenga que adaptar con el tiempo. No pudimos hacer ningún show de manera virtual. Creo que es un poco extraño. Hice algunas cosas de manera virtual con otros proyectos y es algo extraño”, remarca.

¿Pero se lo pidieron? Claro: “Muchos de nuestros seguidores nos pedían hacer por streaming un show, pero nunca llegamos realmente a la realización porque no había una gran motivación para hacerlo de esa manera”, confiesa Alina, quien forma Amy Rod junto a los músicos y músicas Belén Larroulet (guitarra), Facundo Pelaitai (teclas), Emma Calle (batería), Oaky Cáceres (saxo) y Gerardo Lucero (bajo).

Es la convicción de que el calor y la fraternidad se dan de una mejor forma en el vivo, incluso con protocolos de por medio. Amy Rod, que nació en 2017 y ya ha actuado en las salas más grandes de Mendoza (siempre agotando), despegó rápido y goza de una importante convocatoria cada vez que se presenta.

¿Las razones? No solo la excelente voz de Alina (también actriz), quien logra reproducir los matices y las modulaciones de la Winehouse de la mejor época. También por todo el concepto que supone sobre la escena: una puesta fiel y muy cuidada de lo que podría haber sido un show en vivo de ella, algo que los mendocinos no podrían haber conocido incluso estando ella viva. Todo se articula en una cantante con notable parecido físico, una puesta en escena acorde y una infraestructura musical muy pulida.

“La expectativa que tenemos ahora es poder volver a conectar nuevamente con el público pese al distanciamiento. Y que a pesar de que las personas van a tener entre sí varias butacas vacías, se siga generando ese calor tan especial que genera el Teatro Independencia. Siempre hemos tenido muy buena recepción por parte del publico y en ese sentido la expectativa sigue siendo alta: que la gente siga encendida”, anticipa.

Respecto al show, a pesar de que el aforo es menor (entran 250 personas, incluyendo invitados) “no hemos querido bajar su nivel”, admite la cantante. “Quienes nos siguen están acostumbrados a ver a los 10 músicos que somos en vivo. Por eso el trío de vientos va a estar, con pantallas acrílicas para respetar los protocolos”.

La gente se va a encontrar con un popurrí de canciones de Amy, desde el primer disco “Frank” (2003), pasando por el segundo, “Back to Black” de 2006 (“donde todos los temas son hits”, apunta Alina) hasta su disco póstumo, “Lioness: Hidden Treasures” (2011).

En total, más de 20 canciones para recordar a la cantante de soul londinense, de quien este 23 de julio se cumplen diez años de su fallecimiento. Es esperable que, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el aniversario motive nuevos shows de esta banda tributo en los próximos meses.

La ficha

Amy Rod, tributo a Amy Winehouse

Fecha y hora: Hoy, a las 21.30

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo)

Entrada general: $500 (en www.entradaweb.com.ar)

Por protocolo la capacidad de la sala será limitada. Se recomienda llegar al Teatro al menos media hora antes del comienzo de la función para cumplir con los requisitos sanitarios.