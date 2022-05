High School Musical: por qué Zac Efron nunca cantó y qué actor le “prestó” la voz

“High School Musical” (2006), película lanzada originalmente en Disney Channel, nunca pasa de moda. En las redes sociales, los jóvenes que crecieron con las pegadizas canciones y coreografías destacan a menudo lo rápido que pasó el tiempo. La vigencia de la franquicia es tal que hasta una nueva serie de comedia fue creada para Disney+, con igual éxito y cálido recibimiento por parte de una nueva generación.

Pero aquel fenómeno que arrasó entre 2006 y 2008 con tres películas, una gira de conciertos -con dos shows en el estadio de River Plate-, libros, videojuegos, un reality, una obra teatral, otra sobre hielo, una versión fílmica local y muchísimo más, también guarda varios secretos que, en la actual era de las redes sociales, caducaron en cuanto a su hermetismo.

¿Quién canta por Zac Efron en High School Musical?

Los seis protagonistas de HSM fueron Zac Efron (Troy), Vanessa Hudgens (Gabriella), Ashley Tisdale (Sharpay), Lucas Grabeel (Ryan), Corbin Bleu (Chad) y Monique Coleman (Taylor). Los cuatro primeros estaban en la mayoría de los cuadros musicales, pero Efron solamente se dedicaba a hacer sincronía de labios, al menos en la primera entrega de 2006.

Al contrastar las voces entre la primera y segunda película, hay algo diferente en Troy Bolton. Y es que Zac Efron no llegaba a las altas notas que le demandaban temas como “Start of Something New”, “Getcha Head in the Game”, “What I’ve Been Looking For”, “Breaking Free” y “We’re All In This Together”, por lo que el actor Drew Seeley grabó su voz en estudio para Troy.

Seeley era una cara medianamente popular en el Disney de los 2000. Curiosamente, él había escrito la letra de “Getcha Head in the Game”, la canción que tiene a los Wildcats de East High bailando en pleno partido de básquet. Por lo que la contratación -secreta- para “darle” la voz al personaje principal no era demasiado descabellada.

Para que no resultara tan obvio, Zac Efron tan solo cantó las cuatro primeras líneas de “Start of Something New” -el tema del principio- y la primera frase de “Breaking Free”. Incluso, se lo vio doblando a Seeley en el video en estudio del bonus track “Can’t Take My Eyes Off Of You”. Toda una “operación” para no desilusionar a la audiencia infantil y juvenil.

En sintonía con este enroque de roles, la gira de “High School Musical” -que pasó por Argentina en 2007- tuvo la ausencia de Efron, quien por entonces grababa la película “Hairspray”. ¿Qué se les ocurrió a los productores? Llamar a Drew Seeley para unirse a Hudgens, Tisdale, Grabeel y compañía en los recitales. Fue la única ocasión en que Seeley mostró su voz en vivo... que era la misma del Troy de Zac Efron en la película.

Para “High School Musical 2″ (2007) y “High School Musical 3: la graduación” (2008), Efron entrenó su voz y finalmente interpretó los temas, en un tono adecuado a su rango vocal. El tema “Bet On It” es un ejemplo claro para contrastar la diferencia.

De todos modos, el actor, que luego protagonizó películas como “17 otra vez” (2008) o “Buenos vecinos” (2014), nunca ha vuelto a aparecer en las reuniones del elenco y menos aún cantar en vivo como los demás. ¿Se romperá el hechizo algún día?