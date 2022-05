Zac Efron se “armonizó” la cara y quedó como Ricardo Fort

Zac Efron (34) sigue generando reacciones polémicas en las redes sociales por sus retoques estéticos en su rostro. Esta vez, el actor estadounidense salió a jugar golf, mostró un bigote y quedó idéntico a Ricardo Fort, con quien ya lo habían comparado tiempo atrás.

El posteo surge de su Instagram, donde Efron subió fotos y videos de su día de golf en la isla Santa Catalina (California) junto a su hermano menor Dylan, quien cumplió 30 años. En una imagen se lo ve al exprotagonista de la trilogía “High School Musical” sonriendo a cámara, con una cara bastante alejada de sus días de galán juvenil. Incluso, lleva bigote, lo que lo deja igual al chocolatero argentino.

Zac Efron volvió a mostrar su cara retocada... como Ricardo Fort (Instagram)

En Twitter, los fanáticos del actor no le perdonaron el nuevo retoque (y van...) y así se lo hicieron saber.

“Manifestando Zac Efron para la biopic de Fort”, “Zac Efort” y “La carita, ¿quién le hizo la carita?” fueron algunos de los comentarios y las bromas.

Burlas en las redes sociales por Zac Efron y su parecido a Ricardo Fort

Vale recordar que, meses atrás, el actor de “El gran showman” había desmentido un abuso de bótox con postales donde se lo veía menos hinchado, pero ahora quedó todo nuevamente en el olvido.

¿Por qué Zac Efron nunca cantó en “High School Musical” y quién le “prestó” la voz?

Al contrastar las voces entre la primera y segunda película, hay algo diferente en Troy Bolton. Y es que Zac Efron no llegaba a las altas notas que le demandaban temas como “Start of Something New”, “Getcha Head in the Game”, “What I’ve Been Looking For”, “Breaking Free” y “We’re All In This Together”, por lo que el actor Drew Seeley grabó su voz en estudio para Troy.

Seeley era una cara medianamente popular en el Disney de los 2000. Curiosamente, él había escrito la letra de “Getcha Head in the Game”, la canción que tiene a los Wildcats de East High bailando en pleno partido de básquet. Por lo que la contratación -secreta- para “darle” la voz al personaje principal no era demasiado descabellada.

La voz que se escuchabas en "High School Musical" (2006) no era exactamente la de Zac Efron, sino la de Drew Seeley

Para que no resultara tan obvio, Zac Efron tan solo cantó las cuatro primeras líneas de “Start of Something New” -el tema del principio- y la primera frase de “Breaking Free”.

Curiosamente, y en sintonía con este enroque de roles, la gira de “High School Musical” -que pasó por Argentina en 2007- tuvo la ausencia de Efron, quien por entonces grababa la película “Hairspray”. ¿Qué se les ocurrió a los productores? Llamar a Drew Seeley para unirse a Hudgens, Tisdale, Grabeel y compañía en los recitales. Fue la única ocasión en que Seeley mostró su voz en vivo... que era la misma del Troy de Zac Efron en la película.

De todos modos, para “High School Musical 2″ (2007) y “High School Musical 3: la graduación” (2008) Efron entrenó su voz y finalmente interpretó él mismo los temas, en un tono adecuado a su rango vocal.