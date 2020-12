George Clooney lamentó la muerte de Diego Maradona: “Lo adoraba, fui un gigantesco fan”

El reconocido actor hollywoodense, George Clooney, brindó una entrevista este martes para el periodista argentino Alexis Puig, en Telenueve, a raíz del estreno de su nueva película The Midnight Sky y contó que se considera un gran fanático de Diego Maradona. Además confesó que lo “adoraba” porque lo consideraba “un atacante de la vida”.

En el reportaje, Piug le consultó a la estrella de Hollywood de 59 años si conocía la Argentina, a lo que respondió que sí y agregó: “Me encantó”. Luego, el periodista le comentó que nuestro país seguía conmocionado por la muerte de Diego Maradona, quien falleció el pasado 25 de noviembre. Fue entonces que Clooney aseguró que al enterarse de la noticia “no lo podía creer”.

Diego Maradona /Gentileza. Gentileza.

Luego agregó: “A pesar de que no lo conocí, siempre fui un gigantesco fan suyo, porque era un atacante en la vida, en el campo de juego y en toda otra forma”.

“Por eso no puedo creer que se haya muerto. Es que lo adoraba y me sorprendió cuando me enteré que se había muerto, porque era muy joven”, continuó detallando el galardonado actor norteamericano.

Ganador de dos premios Oscar y cuatro Globos de Oro, Clooney también es reconocido por su intensa militancia humanitaria que le valió la nominación de Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas en 2008.