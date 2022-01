Francisco Benítez llega a Mendoza y presenta su nueva música

“Lo que me salvó fue cantar, lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”.

Así describió Francisco Benítez su pasión por la música en su primera audición en La Voz Argentina. Aquel día de junio, cuando interpretó Todo Cambia, se presentó al mundo como una de las voces más hermosas y profundas del país.

Hoy, con 22 años y una carrera que apenas ha comenzado, el cantante cordobés expande su música a lo largo y ancho del país. Con una sencillez única, una pasión que lo caracteriza y una perseverancia que lo coloca entre los artistas emergentes más poderosos de la escena, Francisco abre sus alas con su propia música y comienza por Mendoza.

“Mis expectativas son que sea como el show de la última vez, cuando fui a la provincia. Que reciba el mismo cariño, que la gente disfrute, y trataremos de dejar un mejor show para darles esa alegría al público”, dijo el cantante cuando conversó con Los Andes sobre su regreso a Mendoza.

El campeón de la competencia musical visitó por primera vez nuestra provincia en noviembre del año pasado, cuando interpretó clásicos del folclore y algunas de sus pistas de la competencia en la Fiesta Provincial de la Tradición.

Con un pequeño de cuatro meses, una familia soñada y una carrera establecida, Francisco comienza a presentar su propia música de cara a un nuevo disco.

Fue en aquel entonces que una enorme multitud de gente se reunió para vivir una experiencia única de la mano de la música y el sentir.

Francisco recuerda su visita como un lugar que le brindó calor y cariño del más alto nivel. “Fue algo único lo que me pasó, nunca antes visto con el tema de este recibimiento, fue una de las provincias que más me gustó visitar por la gente, sus paisajes y sobre todo el cariño”, admite.

En cuanto a su regreso, admite que las emociones están a flor de piel y que traerá un clásico repertorio de sus interpretaciones, además de unas sorpresitas extras para los mendocinos.

“El repertorio que voy a interpretar serán las mismas canciones que hice en La Voz Argentina y dos canciones propias que muy pronto saldrán a la luz. Habrá algunas chacareras, algunas zambas, para variar”, adelanta.

El artista llega en el marco del cierre de la Vendimia departamental de Junín.

Mañana el artista llega como la joya del cierre de la Vendimia de Junín. A partir de las 21, Francisco deleitará al público mendocino en Av. Mitre y Fray Luis Beltrán de Ciudad. La entrada es un envase de plástico para reciclar.

Su vida después de La Voz Argentina

Se consagró como el ganador del certamen, su paso por La Voz estuvo marcado por su coach Soledad Pastorutti quien acompañó a cada paso al artista y fue formando ese camino que hoy lo coloca en la escena nacional.

Con una voz limpia, profunda, que emocionó al jurado, al país y el mundo, Francisco vive una nueva etapa en su carrera y su vida. Transitando primeras emociones en relación a la música, y también en lo personal con su reciente paternidad, admite que vive a pleno con este impulso y reconocimiento que le ha brindado el certamen.

“He vivido tranquilo y bien este reconocimiento, pude disfrutar de muchas cosas. Me sentí muy bien conmigo mismo que es lo que quería, pude al fin superar mi miedo a hablar y me siento muy bien”, se sincera.

En cuanto a sus recuerdos y paso por la competencia, admite que se lleva muchos aprendizajes, recuerdos, anécdotas y por, sobre todo, amigos y compañeros.

“Lo mejor que me llevo de La Voz son mis compañeros, el aprender mucho de ellos, aprender mucho de la gente que trabaja ahí también. Me llevo muchos amigos de todos lados y aprendí mucho para mi vida, aprendí a sacarme los miedos, aprendí a entrar en confianza. La Voz Argentina me cambió la vida, volví a nacer y estoy muy agradecido por todo eso. La verdad es que aprendí mucho para mi carrera, fue un salto tremendo y le debo todo.”

Durante su presentación en la competencia, Benítez contó que tiene tartamudez desde los seis años, algo que siente que limitó algunos aspectos de su vida y que le fue complejo afrontar.

Sin embargo, la música y el apoyo de la gente fueron fundamentales para vencer ese miedo y derribar la barrera que se interponía entre él y su salto a lo que tanto lo apasiona. Hoy admite que ese paso fue el desafío más grande que se presentó.

“Hablar con la gente es algo que nunca hice por mi problema, siempre he cantado en algunos grupos, pero nunca he hablado yo con el público. Y esto fue un desafío tremendo porque es la primera vez que me comunico con ellos. Un poco que no dan ganas de afrontarlo, pero cuando lo haces, vale la pena seguir intentándolo”, afirma.

Además, quitarse esa carcaza que dejaba oculto su increíble don, abrió puertas para su carrera y su vida. En proceso de componer su primer disco, habiendo obtenido su primera casa y formado una familia, lo único que resta para completar por completo su paso por la competencia es una colaboración con su amada coach.

“Me gustaría armar algo con la Sole. Fue algo que siempre tuve en mi cabeza, ojalá que algún día pueda darse la oportunidad de hacer una canción o un video juntos. Lo hemos planeado con ella, pero no se ha dado todavía, en algún futuro me encantaría hacer algo con ella”, dice sincero.

El presente de Francisco

El artista se convirtió en padre el mismo día en que fue nombrado el ganador del certamen. Hoy, con un pequeño Ciro de apenas cuatro meses y una familia formada que vive en su propia casa, Francisco se da el espacio para soñar con su música, siempre teniendo presente a los suyos.

“Es muy complejo mantener la relación con mi familia porque soy primerizo en ser padre. Pero con mi pareja entendemos que es mi trabajo, es lo que siempre quise y lo hago por ellos. Por ahí me cuesta un poco viajar y extrañar mucho a mi familia, pero lo importante es que sé que van a estar bien y que me acompañan siempre”, cuenta cuando hablamos de la dificultad de mantener los viajes y las giras, con una familia apenas comenzando.

Sin embargo, ya con planes a futuro, asegura que la música está encaminada y que pronto habrá nueva música de su parte.

“Estamos preparando el lanzamiento de mi primera canción que se va a llamar ‘La Flor’. Es un tema que pronto estrenaré. De hecho, voy a cantarlo el domingo en el show. Y estoy tratando de componer cosas para no quedar en la nada, intentando hacer toda la música que pueda.”