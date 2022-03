Florencia Peña: “No es fácil tener un pensamiento libre y llevarlo a la práctica”

Aunque conoce el mundo del espectáculo y la televisión desde pequeña, Flor Peña ha sabido construir y deconstruir su imagen a lo largo de sus 47 años. El humor, su postura para decir lo que piensa y siente, para defender su postura hacen que sea una actriz polémica y vigente.

Camaleónica, el humor, su cintura televisiva y su figura como mujer es el potencial que explota en la actualidad logrando la empatía o la disidencia con el público. Y esa bandera de libertad que levanta en todos sus actos, la hacen un personaje permeable y abierto al mundo actual.

Tras anunciar la salida del ciclo “Flor de Equipo”, el magazine matutino de Telefe, la actriz es la conductora de la vigésima sexta edición de la “Vendimia para Todxs”, que se celebrará el próximo sábado 12 de marzo y tendrá como invitado especial será el DJ internacional Alam Wernik.

“Me sentí muy contenta por la convocatoria, porque siento que por ser una persona hetero con las heteronormas es complicado, por los mandatos que traemos. Me gusta irradiar eso porque tengo 47 años y no dejo de venir de una crianza llena de mandatos. De hecho tuve una crianza religiosa”.

-Pero rompiste esos mandatos.

-¡Todo! Y la verdad que me llevó mucho tiempo entender quién quería ser y que quería transmitir. Porque siempre trabajé en los medios desde muy chica, y sentí la enorme responsabilidad de llevar un mensaje que hiciera bien. Porque siempre me sentí responsable de tener ese poder, de tener la posibilidad de decir lo que pensaba y sentía. Entonces nunca me fue menor el que decir o lo que voy a inspirar. En esa responsabilidad entendí que tenía que encontrar quién soy primero. Y no fue fácil, mis padres son muy ortodoxos, imaginate que cuando hablé del poliamor mi mamá casi se muere, casi se descompensan los dos. Fue un tema familiar, porque ellos son muy ortodoxos en la manera de pensar y vivir.

Para mí la deconstrucción que tengo es un trabajo conmigo de mucho tiempo y estoy muy feliz con quien soy hoy. Que no quiere decir que sea mi mejor versión, pero hasta ahora sí soy mi mejor versión. Por ahí dentro de diez años sea mejor aún.

La actriz será la conductora de la nueva edición de la Vendimia para Todxs.

-El mensaje que vos propones lo toman del otro lado y te permite estar en un evento como “La Vendimia para Todxs”.

-Totalmente. Donde la libertad está como bandera realmente, porque nos podemos llenar la boca hablando de muchas cosas, pero en definitiva lo importante es lo que hacemos, no lo que decimos. Y que uno vive la vida en pos de lo que cree. Me molesta mucho la gente que dice una cosa y luego hace otra, porque prefiero siempre la sinceridad. Prefiero no acordar con alguien, pero que ese alguien sea honesto. Y con la libertad hay muchas mentiras, porque son banderas que se enarbolan para quedar bien, pero en la práctica no está. Debo admitir que me costó mucho la libertad, porque lo era internamente pero no podía hacerme cargo, porque me pedían explicaciones y eso me hacía mal. Y para mí eso cambió.

-¿Crees que molesta esa libertad que mostras y sentís?

-Sí. A mí me atacan mucho, pero no me molesta que me ataquen por quién soy. A mí me molesta cuando me atacan con inventos, con mentiras y con injusticias. Pero si me atacan por lo que soy ya sé como es. No es fácil tener un pensamiento libre y llevarlo a la práctica y bancar la parada. Porque cuando uno pone sobre el tapete un pensamiento hay gente que le gusta y no. Entonces uno tiene que bancarse no ser un animé. Y eso me pasa este último tiempo, se trata de poder convivir en la disidencia. No somos todos iguales, pero tenemos que respetar al otro mientras no nos hagamos daño. Creo que el límite es cuando lo que vos haces, le hace daño a las personas. Los mensajes llegan cuando uno lo aplica a la vida, y yo vivo la vida muy libremente.

-Hoy en las redes te permiten mostrar otra Florencia que no mostrabas en la televisión, ¿te sentís más sensual?

-Yo me siento muy sensual porque ya me amigué con mi sexualidad. Porque a partir del video que se filtró, que después empecé a entender el para que se filtró. Siempre pienso mi vida no en términos de víctima, sino que me vino a contar. Y el para qué fue para terminar de hacerme cargo de quien soy. Y no es lo único, pero parte de quien soy es esa mujer sexual que habla del goce, que puedo transmitirlo e inspiro a otras mujeres a que también vayan por eso. Que porque somos mujeres no podemos mostrarnos sexuales, porque nos han enseñado que eso nos hace fácil. Vamos en busca de lo que tenemos ganas y no hay nada de malo en mostrarlo y transmitirlo. Y en ese coctel de pensamiento empecé a sentirme la que soy hoy, donde me animé a sacar para afuera una faceta que tenía escondida, puertas para adentro. Y en el mundo en que vivimos hoy y las mujeres con lo que sufrimos por nuestros cuerpos y por el machismo, que no podamos mostrarnos sensuales es un disparate.

Hoy los jóvenes se sienten no binarios y lo expresan así. Y la bisexualidad es común y abierta, más allá de la condición sexual, pero sobre todo las mujeres hoy se muestran libres. A mí mis hijos me enseñan mucho sobre libertad.

-De todo tu cambio y el ser una figura pública, ¿el humor es un salvavidas para vos en momentos complicados?

-Sí. El humor es mi mejor aliado. Debería ser el aliado de todos, porque el humor ayuda a vivir. Además me dedico a eso entre otras cosas. Pero el humor ha sido mi lenguaje con el mundo externo, yo me comunico mucho con el humor y la gente lo toma bien. Hay algo en esa comunión donde todo se vuelve más llano. Yo me río mucho de mí, y me parece que esa es la clave. No reírse del otro, pero me río de mí. Soy una loser y ese lugar en la vida me encanta, porque aprendo, porque lo pongo a favor. Tengo miles de defectos y mis hijos me gastan todo el día, que eso me ayuda a convivir con ellos sin tanta presión. Asique recomiendo el humor para la vida siempre.

-Para tus hijos debe ser fuerte tener una madre como vos.

-Sí. Pero les enseña a valorar y respetar a las mujeres libres porque imaginate que su primera mujer en la vida soy yo, y soy esta. La mejor enseñanza que le puedo dar a mis hijos con respecto al machismo es ser quien soy. Y como ellos me respetan a mí van a respetar al otro, a quien elijan, pero respetan las libertades individuales.

-¿Podes adelantar algo de tu nuevo programa?

-Nada (ríe). Pero quiero ser prolija, porque cierra un ciclo el viernes 11 que me despido de Telefé con un programa que fue muy exitoso, que quise mucho y que me enseño mucho, pero ya cumplió un ciclo para mí. Y me voy a curiosear por otros puertos, que ya se van a enterar de que se trata.

La Ficha

16° VENDIMIA PARA TODXS

Día y hora: sábado 12 de marzo, a las 22.

Lugar: Carpa Circo Servian (San Martín Sur 2695, Godoy Cruz).

Entradas: $2000 (sin asiento) $8000 (Vip con bebida y estacionamiento) y $28000 (mesa para cuatro personas VIP). En entradaweb.com.ar .