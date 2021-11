Festival de Cine de Mar del Plata: MUBI premiará la competencia Estados Alterados y ofrecerá 30 días gratis

El servicio global de streaming de cine de autor y curaduría, MUBI, auspiciará por primera vez el premio a la Mejor Película de la Competencia Estados Alterados en la 36º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El festival, que se llevará a cabo del 18 al 28 de noviembre, es el único en Latinoamérica de Categoría “A” que celebra al cine tanto nacional como internacional, consolidándose como una plataforma de desarrollo e intercambio de la industria cinematográfica y audiovisual. Desde 1954 es una cita obligada para realizadores, productores, actores, distribuidores y cinéfilos de Argentina y el mundo.

Históricamente, el festival se organiza en cuatro secciones: Competencia, Panorama (donde la audiencia puede disfrutar lo mejor de las producciones internacionales recientes), Homenajes y Retrospectivas (celebrando a directores prestigiosos), y Restauraciones (donde el patrimonio cultural cinematográfico es puesto en valor nuevamente).

Dentro de la competencia oficial se incluirán las siguientes categorías: Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia Latinoamericana de Largometrajes, Competencia Argentina de Largometrajes, las Competencias de Cortometrajes Latinoamericana y Argentina, la Competencia Estados Alterados y la Competencia en tránsito para producciones latinoamericanas en progreso.

Este año, la Competencia de Estados Alterados incluirá a las siguientes películas: “A night of knowing nothing” de Payal Kapadia, “All lights everywhere” de Theo Anthony, “State of elevation” de Isabelle Prim, “Dark light voyage” de Tin Dirdamal y Eva Cadena, “They carry death” de Samuel Delgado, “Jack´s ride” de Susana Nobre, “Nuclear family” de Travis Wilkerson y Erin Wilkerson, “Orpheus” de Vadim Kostrov, “Outside noise” de Ted Fendt, “Pr1nc3s4″ de Raúl Perrone, “Sexo desafortunado o porno loco” de Radu Jude, “Ste. Anne” de Rhayne Vermette y “Sycorax” de Lois Patiño y Matías Piñeiro.

Esta categoría tendrá a Malena Szlam, Camilo Restrepo, Daniel Kasman, Andrea Queralt, Eugenia Mumenthaler y Paolo Benzi como jurados.

Varías películas internacionales que serán parte de la 36º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, estarán disponibles en MUBI próximamente. Entre ellas se encuentran “Titane” de Julia Ducournau, “Memoria” de Apichatpong “Joe” Weerasethakul y “What Do We See When We Look at the Sky?” de Alexandre Koberidze. Esta última será parte de la Competencia Internacional de Largometrajes.

Cómo acceder a MUBI gratis por un mes

MUBI ofrecerá 30 días gratis para que todo el público del festival pueda disfrutar del contenido de la plataforma.

Desde la compañía destacaron que, de esta manera, “MUBI busca apoyar a las producciones locales e internacionales, al igual que a los principales festivales, con el fin de difundir proyectos y propuestas de calidad artística”.

Podés ingresar al siguiente enlace y acceder al beneficio. La plataforma ofrece un catálogo curado de películas, con énfasis en el cine de autor y estrenos diarios de películas. En estas semanas hay un ciclo especial dedicado al director Pedro Almodóvar.

La programación del Festival de Cine de Mar del Plata 2021

Se presentó este lunes la programación de la edición número 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se hará del 18 al 28 de noviembre de manera presencial y virtual.

Esta edición está dedicada a David “Coco” Blaustein, con énfasis en lo federal, al igual que pasó en 2020 cuando se trasladó 100% al formato virtual por el confinamiento.

En la Competencia Internacional se destacan títulos como “Petite maman”, la nueva película de Céline Sciamma (”Retrato de una mujer en llamas”); Álbum para la juventud” de Malena Solarz; “What Do We See When We Look at the Sky?”, de Alexandre Koberidze, “The Girl and the Spider” de Silvan Zürcher y Ramon Zürcher; y “Hit the Road”, de Panah Panahi.

En la Competencia Argentina, algunos de los títulos seleccionados son “Matar a la bestia” de Agustina San Martín; “Estrella roja” de Sofía Bordenave; “Atlas” de Guadalupe Gaona e Ignacio Masllorens; y “Husek” de Daniela Seggiaro.

Otros destacados: “Fue la mano de Dios” de Paolo Sorrentino; “The Lost Daughter” de Maggie Gyllenhaal; “Veneciafrenia” de Álex de la Iglesia; “Vortex” de Gaspar Noé y “Titane” de Julia Ducornau (disponible en MUBI desde enero).