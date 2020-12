Extremadamente cruel, malvado y perverso: el filme sobre uno de los mayores asesinos seriales

Durante los últimos años, las historias de asesinos en serie ha sido uno de los temas más utilizados para las producciones de las distintas plataformas de contenido audiovisual. Y es que existen miles de casos en el mundo, especialmente al norte de nuestro continente.

Uno de los casos más llamativos, dejando de lado a Charles Manson, fue el de Ted Bundy. El año pasado dos producciones se estrenaron contando detalles de la horrorosa historia del asesino que durante varios años terminó con la vida de más de 30 mujeres en diferentes Estados del país. Una fueron las Cintas de Ted Bundy donde se escucha al asesino relatar detalles de sus acciones y la otra fue este filme que aunque cuenta con un tono biográfico, tiene aspectos ficticios.

“Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile” toma su nombre de las palabras que utilizó el juez a cargo del caso de Ted Bundy para referirse a sus crímenes. Esta película cuenta desde que conoció a su pareja hasta que es electrocutado en la prisión de Florida. Veremos a un hombre manipulador y psicópata, que a toda costa buscó zafarse de sus crímenes y siempre negándolos.

Si bien sigue la línea de la historia real, el filme cuenta con algunos toques ficticios que no es posible saber si fueron o no.

En lo personal, creo que la falta de desarrollo en los personajes es un problema primordial. Si no fuese porque su historia es conocida, no hay mucho énfasis en lo que fue el historial del asesino. No espero con esto que sea explícita, ya que el hecho de que no lo sea me parece muy bien, sino que la historia del asesino y la de las víctimas en ningún momento se profundiza, dejando al espectador vacío en cuanto al vínculo que los unió desde un principio.

Sacando eso, no muestra nada de la infancia de él, ni indicios de que con su pareja haya tenido actos violentos que la impulsaran a denunciarlo frente a las autoridades.

Quizás el verdadero fin de esta producción sea mostrar no el perfil macabro de Ted sino la imagen que refleja a la sociedad, aunque para mi gusto no es suficiente.

Por otra parte, la actuación de Zac Efron en la piel de Bundy es escalofriante. Su actitud manipuladora y convincente de su inocencia resulta ser increíble. Por su parte, Lili Collins se amolda perfecto a su papel lo que lleva a que el elenco sea muy bien recibido.

Algo que también le suma mucho es que el juicio, que fue televisado en su momento y es bastante conocido, haya tenido un tratamiento tan minucioso. Al final de la película muestran los verdaderos vídeos del juicio, donde apreciamos la fidelidad de la historia a lo que realmente pasó.

Refleja lo que una persona es capaz de hacer y sin ningún remordimiento, en ningún momento él se hace cargo de los asesinatos, violaciones y agresiones que cometió, ni siquiera y menos que menos en los casos en que las víctimas eran apenas niñas. Se busca reflejar la atrocidad que puede haber detrás de un ser humano.

Extremadamente cruel, malvado y perverso. 2019. Estados Unidos. 110′. Dirección: Joe Berlinger. Elenco: Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich, Jim Parsons, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan, Grace Victoria Cox. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Buena.