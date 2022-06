Estrenos de cine: hoy llega “Todo a la vez en todas partes”, la película más taquillera de A24

“Hereditary”, “La tragedia de Macbeth”, “El faro”, “Moonlight” y un largo etcétera. No hay dudas de que la productora A24 es la factoría de la que se desprenden algunas de las películas más interesantes de los últimos años (algunas de ellas incluso oscarizadas). Pero hay una salvedad: ninguna de esas películas, por importantes que sean y aún con los importantes directores que hay detrás (como los mismos hermanos Cohen), ha logrado lo que “Todo a la vez en todas partes” (“Everything Everywhere All At Once”), que hoy llega a los cines argentinos después de una impaciente espera.

¿Qué logró? Más de 50 millones de dólares de recaudación solo en Estados Unidos. Y eso sin ser considerada una película de animación, o de terror, o de superhéroes, que suelen ser las “taquilleras” en todas partes del mundo. En realidad, es “una película independiente con esteroides”, como la definió su protagonista, Michelle Yeoh.

Escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert ( “los Danieles”), la historia se centra en una glamorosa Yeoh como Evelyn Wang, la dueña de una lavandería que se prepara para una auditoría del Servicio de Rentas Internas estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, ella lidia con un esposo infeliz (Ke Huy Quan), un padre crítico (James Hong) y una hija abiertamente lesbiana (Stephanie Hsu). Su vida literalmente se altera cuando aparece otra versión de su esposo que afirma ser de otro universo. Evelyn termina saltando a través del multiverso y adquiriendo habilidades que poseen sus contrapartes de otro mundo.

Aunque la idea pueda sonar de una reciente de Marvel, esta película se vio en Estados Unidos antes que aquella y, según muchas críticas, podría ser la sorpresa de la próxima temporada de premios. Un “espectáculo extraordinario”, definieron en EscribiendoCine, y “es la película del año: el verdadero multiverso de la locura está en la magistral encrucijada existencial de A24″, aseguraron desde Espinof, una de las páginas de cine más populares en español.

La historia es una mezcla desenfrenada de acción, ciencia ficción, comedia y drama familiar que incluye muchos episodios surreales. La primera palabra que vino a la mente de Yeoh tras leer el guion fue “loco’'. Y lo es. “Me sorprendió que tuvieran la valentía de escribir el guion y poner todo ese tipo de cosas. Porque no se trata solo de la locura; las conexiones familiares son muy poderosas’', afirmó.

La película ha tocado una fibra sensible en el público, especialmente entre los estadounidenses de origen asiático. En las redes sociales, muchos dicen haber llorado durante la última hora, cuando la relación entre Evelyn y su hija Joy llega a un punto decisivo. Algunos dicen que sienten que están viendo a su propia madre inmigrante ser la heroína de su historia por primera vez. Otros dicen que ahora comprenden mejor a los padres que normalmente no llevan las emociones a flor de piel.

“Gemelo siniestro”, otra de terror nórdico

Después de un trágico accidente que se cobra la vida de uno de sus gemelos, Rachel y su esposo Anthony se mudan al otro lado del mundo con su hijo sobreviviente y la esperanza de construir una nueva vida. Lo que comienza como un tiempo de curación en la tranquila campiña escandinava pronto da un giro ominoso cuando Rachel comienza a desentrañar la tortuosa verdad sobre su hijo y se enfrenta a las fuerzas maliciosas que intentan apoderarse de él. Oriunda de Finlandia, esta película viene dirigida por Taneli Mustonen y es protagonizada por Teresa Palmer, Steven Cree y Barbara Marten.