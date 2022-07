Eleonora Wexler: “La conducción es un doble reto”

Los personajes de villana y dramáticos le van a la perfección. Para Eleonora Wexler, los set de televisión o cine, y las bambalinas de los teatros son parte de su cotidianidad desde pequeña.

Con un tránsito destacado tanto en la pantalla como en las tablas, la actriz siempre se destacó con sus interpretaciones desde “Mesa de Noticias”, “Venganza de mujer” en los ‘80 pasando por “Valientes” o “Un gallo para Esculapio”, entre otros éxitos televisivos.

Después de un año a puro cine donde se destacó en la cinta “Yo Nena, Yo Princesa”, donde interpreta a la madre de una niña trans, la actriz se prueba en la conducción todos los sábados, en el ciclo “Aguante el Cine”, por la Televisión Pública.

Aquí, Eleonora Wexler invita al público a compartir las mejores películas argentinas de producción reciente. En su presentación introducirá al televidente en el mundo de cada película, con detalles de su producción, el contexto de la época de su estreno y cómo se inscribe en la trayectoria de cada director.

“Yo formo parte de la Academia de Cine. Y en un momento cuando se concretó el acuerdo con la TV Pública y la Academia, quise volver a la televisión Pública, porque para mí es mi casa, mis primeros trabajos fueron ahí. Imaginate que estuve ocho años en Mesa de Noticias y propuse hacer la conducción de un programa. Entonces se dio el proyecto por partida doble. Por un lado colaborar con nuestro cine y tratar de hacer un buen rol, en algo totalmente nuevo para mí que es la conducción”, cuenta la actriz que ahora se prueba en la conducción, en el programa que se emite todos los sábados a las 22 horas.

Eleonora Wexler conduce el nuevo ciclo de la Televisión Pública.

-¿Y cómo vivís tu experiencia como conductora?

-A mí me divierte mucho y lo hago desde el amor que le tengo al cine, con la idea de difundir las películas argentinas, con películas que tal vez la gente no conoce. La conducción es un doble reto, que en la parte de conducción me asesoraran un poco y encontrar mi propia impronta, hablando con directores o con los autores. Porque quiero lograr algo diferente, que me den otro dato preciso, que tal vez yo no sé, una nota de color que en otro momento no tuvieron oportunidad para contarla. Es ir encontrándole la impronta.

Encontrar cosas que a mí me gustaría que me sucedan si hago una película, que me pregunten. Es corto el tiempo que presento, pero tal vez se sume una entrevista a algún personaje.

El compromiso social y el feminismo desde la actuación

Sin buscarlo, Eleonora Wexler le puso el cuerpo a personajes inquietantes, con historias desgarradoras, que tienen un mensaje comprometido y feminista. Además de su trabajo en la televisión, actualmente protagoniza el unipersonal “Mary para Mary”, donde interpreta el monólogo de la feminista Mary Woolstonecraft, madre de Mary Shelley, autora de “Frankenstein”.

-Tus últimos trabajos en cine has interpretado a mujeres comprometidas y papeles dramáticos, ¿los buscaste o se dio naturalmente?

-Me ha tocado hacer personajes muy interesantes, comprometidos en lo social. El año pasado me dediqué al cine e hice “Yo Nena, Yo Princesa”, “Algo incorrecto”, “Historias invisibles” sobre la trata de blancas. Esa película la filmé en Mendoza y pasé unos días maravillosos. Yo digo lo que va llegando, sucede en el momento justo. Siempre estoy agradecida por lo que viene y lo que elijo hacer. Para mí los papeles más dramáticos es un terreno más conocido, más transitado. Pero me vuelvo loca por hacer una comedia. Y de hecho hice muy poco, porque no me llaman para eso. Lo que sucede es que el drama es un lugar más de confort para mí.

-Pero en el teatro también protagonizas un unipersonal inquietante como es “Mary para Mary”.

-Sí. “Mary para Mary”, que es una obra de una pionera feminista hermosa como Mary Woolstonecraft , que es la mamá de Mary Shelley, quien escribió “Frankenstein”. Y se conoce poco de su historia. Y la verdad lo que transmite es genial, su legado. Es de una vigencia y una profundidad que me encanta hacer y cada función es un viaje nuevo.

-¿En la actualidad el teatro se hace eco de las historias del feminismo?

-El tema es que el teatro no sea indiferente, que te movilice de alguna manera. Creo que es una necesidad, tal vez alguna historia te llegue más que otra. Pero tiene que ver con algo que está latente, hay necesidad de expresar y de contar. Tal vez algo que en otro momento no se podía hacer.

-¿Cómo te llevas con esta oportunidad de encontrarte con este discurso que tal vez antes no se daba?

-Me encanta, me atraviesan. Y me pregunto porque antes no veía determinadas cosas, porque uno naturaliza ciertas situaciones que no son naturales. Por eso el planteo tiene que ver con eso, transmitir que en el año 1700 mujeres dijeron tal cosa. Y en su momento tal vez no lo vimos, pero yo lucho porque eso se conozca, porque es el legado que le quiero dejar a mi hija. Y eso no significa aplastar a un hombre, significa en la educación la igualdad en derechos de hombres y mujeres. Pero significa hacer las cosas en conjunto, a la par, con las mismas posibilidades y los mismos derechos.

-En la actualidad las mujeres se plantan desde otro lugar ¿Se ve ese cambio en los grupos de trabajo en el medio?

-Yo no tuve ninguna mala experiencia, pero si hay una modificación de todo. Desde el cuidado de los hombres para con sus compañeras. Y tal vez los hombres hoy no saben en qué lugar pararse, porque estamos todos moviéndonos. Siento que es un cambio tan vertiginoso, que hay extremos donde hay que llegar a un medio, para que todo tenga un punto más amable para todos.

Descubrir nuestro cine nacional

“Aguante el Cine” es el ciclo que va todos los sábados, a las 22 horas, por la Televisión Pública, conducido por Eleonora Wexler.

El programa presentado por la actriz propone un recorrido por grandes títulos de diversos géneros del cine nacional en copias de alta calidad del gran archivo cinematográfico.