Isabel Allende: “Cuando las mujeres se juntan son invencibles”

La escritora chilena Isabel Allende tiene su biopic que estrena hoy, a las 23 en Lifetime, en un estilo de miniserie de tres capitulos que se podrán ver en días consecutivos (hoy, mañana y el domingo), que abordan su vida desde sus primeros pasos como periodista en su país, el exilio y el camino que la llevó a convertirse en una de las escritoras más influyentes de Latinoamérica.

La serie, “Isabel, la historia íntima de la escritora Isabel Allende”, cuenta con un gran elenco, encabezado por Daniela Ramírez en la piel de Isabel Allende, Néstor Cantillana como Miguel Frías, su primer esposo; Rodolfo Pulgar, como Agustín Llona, su abuelo y Rosario Zamora, como Francisca Llona, su madre. “Daniela hizo un trabajo tan formidable que cuando yo, cuando empezó la miniserie, yo dije yo no me parezco nada a esta niña tan bonita y tan joven. Y después, a medida que fui viendo la serie, me sentí tan identificada con ella que ya no la veía como otra persona, sino que parecía que era yo”, sostiene.

Basada en la historia íntima de la célebre escritora, la mujer, la madre, la esposa y activista por los derechos de humanos, quien fue perseguida tras el golpe militar en Chile en 1973 por su pensamiento político y por ser sobrina del derrocado presidente Salvador Allende, Isabel debe abandonar el país, a su esposo y sus dos pequeños hijos para exiliarse en Venezuela. Según la propia escritora ha dicho en varias ocaciones, su refugio ante tanto dolor fue la escritura, dando vida a una novela que daría un giro para siempre en su carrera: “La Casa de los Espíritus”, libro que la convirtió en una renombrada autora y en una voz feminista, con nombre y tono propio.

Daniela Ramirez en la piel de Isabel Allende

“Yo estaba viviendo en exilio en Venezuela, después del golpe militar en Chile. Y el 8 de enero supimos que mi abuelo estaba muy enfermo, que se estaba muriendo en Chile. Mi forma de despedirme de él, ya que no podía volver a Chile, fue escribirle una carta. Pero al segundo o tercer párrafo ya me di cuenta de que no era una carta como todas y que posiblemente mi abuelo nunca la iba a leer. Se me disparó la imaginación y todas las historias que tenía adentro, las anécdotas de él, las leyendas de la familia, mis memorias del pasado, mi país perdido… Todo eso salió como como un torrente sin que tuviera que pensarlo mucho. Y al cabo de un año trabajando solamente de noche, porque tenía un trabajo de día de 12 horas diarias, tenía 560 páginas en el mesón de la cocina y ese era el primer libro, La casa de los espíritus”, comenta Isabel Allende durante una entrevista exclusiva para Lifetime.

Esta miniserie de tres episodios hace un recorrido por los momentos que marcaron la vida personal y profesional de Isabel Allende desde finales de la década del ´60 hasta comienzos de los ´90: “Yo había pedido una sola cosa si hacían esta serie, y era que tuvieran mucho respeto por las otras personas que aparecen ahí. Mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta miniserie está basada en ‘Paula’, una memoria que escribí después que murió mi hija”, subrayó.

Estando en la cúspide de su carrera, la escritora recibió la noticia de que su hija Paula de 28 años, quien padecía una grave enfermedad, estaba al borde de la muerte. “Yo estaba en España presentando “El plan infinito” con Antonio Banderas al lado y un vaso de champaña en la mano. Y cruzó la pieza mi marido, y me dijo que Paula estaba en el hospital y yo tuve inmediatamente la certeza de que era una crisis de porfiria, que era una condición genética que ella tenía”, recordó la escritora, al referirse al momento que marcó su vida y su carrera.

En la conferencia de prensa realizada por la producción de Lifetime, la escritora se refirió a la vulnerabilidad de qudar expueso al contar experiencias tan íntimas como desgarradoras. “Mi madre cada tanto me decía: ‘Pero mijita usted cómo lo cuenta, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo entrega? ¿Cómo se pone muy vulnerable?’ Y mi respuesta siempre fue que es al contrario. La vulnerabilidad no está en lo que uno cuenta, está en los secretos que uno guarda. A mí, ¿quién me va a hacer chantaje si ya está todo afuera dicho? Y cuando pienso en mi vida, que ha sido una vida de altibajos, creo que he cometido muchos errores, pero ninguno tan grave que no haya cometido otra gente; que no pueda identificarme yo con otra gente y otros conmigo. Son errores comunes del hecho del ser humano”, reflexiona.

Una frase que la escritora ha repetido en incontables discursos es que las mujeres acompañadas son invencibles. En este sentido, durante la conferencia de prensa se le consultó si ella en particular se siente invencible, a lo que respondió “yo no me siento invencible en lo personal, pero sí me siento invencible dentro del movimiento de las mujeres, en compañía de las mujeres, en el trabajo que hacemos juntas. Al decir que somos vulnerables, es porque para someter a una mujer, en muchas partes se la mantiene aislada, con el mínimo de educación, en muchas partes no puede desplazarse sin permiso. Hay muchas mujeres que no han salido nunca en un radio de más de tres millas alrededor de su casa. Y ahí están, encerradas. Desde que nacen hasta que se mueren dedicadas a las labores domésticas y a la reproducción. Y cuando está aislada, dedicada a nada más que a lo de ella, se siente impotente y es víctima del femicidio, del abuso, de la violencia, de la explotación, de tanta cosa. Cuando las mujeres se juntan, los hombres se preocupan porque, ¿qué estarán hablando ellas? Las mujeres se juntan en torno al pozo, en torno a la cuna, en la cocina, en las fábricas, en las oficinas, en la calle. Y cuando se juntan son fuertes y ahí sí yo me siento fuerte. Con ellas”, concluyó.