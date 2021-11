Elena Roger: “No hay concierto que no me emocione”

Elena Roger vuelve a Mendoza, pero esta vez finalmente lo hará junto a Escalandrum, el sexteto musical comandado por Pipi Piazzolla, para interpretar en vivo “3001 Proyecto Piazzolla”, el trabajo discográfico que los unió en 2016 y con el que comenzaron su travesía en los escenarios.

Esta yunta, cargada de emocionalidad, de encanto y vanguardia será de la celebración de los 40 años del Ballet Municipal de Godoy Cruz, mañana domingo en el Parque Benegas, con entrada gratuita.

Abocada a su trabajo como cantante con el sexteto, además de otros proyectos como actriz, Roger recorre los escenarios del país junto al grupo, con el que grabaron en 2020 dos álbumes con la obra de María Elena Walsh.

“El año pasado teníamos el proyecto de María Elena Walsh y no pudimos presentarlo. Pero ahora presentamos Piazzolla para celebrar y homenajear al ballet”, cuenta al teléfono antes de viajar a Cuyo, la cantante que en julio pasado se presentó junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza con el repertorio dedicado a la autora e intérprete.

El estilo inconfundible de Escalandrum, con esa unión de jazz, tango y folclore, que viajan entre arreglos instrumentales sostenidos por un vigor auténtico, la obra de Astor Piazzolla es revisada de una forma particular, que se une a la perfección con la voz de Elena Roger.

“Balada para un loco”; “Los pájaros perdidos”, “Balada para mi muerte”, “La bicicleta blanca” o “Vuelvo al sur”, son algunas de las canciones que recopilaron en el disco nominado a los Premios Gardel y con el que recorrieron escenarios de Europa, Canadá, Brasil, Chile, Israel, entre otro.

En este tránsito por la obra de Piazzolla, el Ballet Municipal de Godoy Cruz tendrá protagonismo, al acompañar al grupo en distintos pasajes, con una puesta coreográfica y la impronta innovadora que caracteriza al ensamble dirigido por Virginia Paes.

Elena Roger y Escalandrum

-¿Sentís que esta unión de Escalandrum es un proyecto a tu medida?

-Desde el comienzo me impresionó la forma de tocar la música de Astor que tiene el grupo, y nos gustamos como artistas para luego unirnos en el proyecto. Creo que se dio una combinación muy buena de música y cantante, y dio sus frutos a lo largo de estos años, cuando grabamos el disco y pudimos recorrer distintos países.

Además hace mucho tiempo que tenía ganas de cantar canciones de Piazzolla y esa oportunidad de escuchar a Escalandrum donde me enamoré de como ellos tocan e interpretan a Piazzolla, pensaba: “Así quiero interpretar a Piazzolla, con esta orquestación, con estos músicos”. Y cuando lo pude hacer no me decepcionó para nada, fue maravilloso. Y después hubo algo que tuvo que ver con el momento de la carrera de cada uno que cada uno tenía su reconocimiento y hay una gran armonía, no tenemos ningún problema.

-¿Qué descubriste del mundo Piazzolla?

-Hay ciertas canciones que no conocía y que también recordé, y al rever este repertorio siento que es una música tremenda. No hay concierto que no me emocione, no sienta que vibro, es fantástico. Es muy plena la música y es un gran compositor que tenemos como argentinos, y está siendo valorado en su centenario.

-Todavía Europa está complicada para viajar, se están abriendo de a poco. Y yo no tengo ningún plan de actuar afuera, además que estoy disfrutando mucho de estar acá, trabajar por todas las provincias, me gusta.

Entre Escalandrum y el regreso al musical

Reconocida en la escena mundial por su interpretación de exitosos musicales como “Piaf” o “Evita”, hace un tiempo que Elena Roger apuntó su trabajo como cantante con distintas colaboraciones y el sexteto, además de tener en carpeta proyectos cinematográficos para filmar en breve.

De la mano del musical forjó su carrera internacional como actriz y cantante y es inevitable pensar en ese formato. Aunque para sorpresa de varios, la artista planea un regreso con creces al género.

Y en el medio de los conciertos, hace dos semanas estrenó la serie musical “Entrelazados”, la primera producción de la plataforma Disney+ en Latinoamérica, donde Roger interpreta a la abuela Cocó, en una historia de ficción, que tiene como protagonista al personaje de Allegra (Carolina Domenech), una adolescente de 16 años que tiene la posibilidad de viajar en el tiempo y alterna entre el pasado y el presente para intentar comprender cómo se gestaron los conflictos familiares entre su abuela Cocó (Elena Roger) y su madre Caterina (Clara Alonso), para solucionarlos y luego poder concretar su deseo de convertirse en una actriz de teatro musical, meta que por algún motivo que desconoce su madre insiste en truncar.

-¿Hoy preferís centrar el trabajo en el escenario a tu faceta de cantante?

-El musical tiene que ser algo perfecto, porque estar muchos meses para hacer eso nada más, es una tarea que no te permite otra cosa. Y tiene que venir una obra que me llame la atención. Y estoy contenta con todo lo que logré en el área del teatro musical y esa obra todavía no llegó. Pero me gusta lo que hago con Escalandrum, lo de “Entrelazados” con Disney. Algunas películas que están en agenda para hacer.

Además estamos intentando volver a hacer “Piaf”, que es un musical que tiene todo, es muy completo, y yo disfruto mucho. Estamos intentando hacer para la segunda mitad del año y tiene que ver con la agenda del equipo y todo lo que implica producir una obra de esa envergadura.

Elena Roger, Carolina Domenech y Clara Alonso, protagonistas de "Entrelazados". Foto: Prensa Disney+

-¿Piaf te marcó como actriz y cantante?

-Sí. Yo venía creciendo en mi carrera y Piaf fue el mejor musical que hice en mi vida, yo siento que lo disfruté muchísimo. Tuvo el éxito que esperaba y que me dio como actriz, me hizo crecer como cantante, como persona, me dio un montón. Fue un punto muy importante.

-Cuando subís al escenario se nota que estás como en otra dimensión, ¿vos cómo lo vivís?

-Cuando estoy en el escenario y veo que el público está conectado, me olvido de todo, y no tengo que estar resolviendo situaciones externas a lo que está pasando en ese momento. Es como que me voy, me concentro en eso y listo.

La Ficha

ELENA ROGER & ESCALANDRUM

Día y hora: domingo 28 de noviembre, a las 20.30.

Lugar: parque Benegas (San Martín 2535, Godoy Cruz).

Entradas: gratis.