Elena Roger en Mendoza: “Hay canciones que te dejan con la verdad en la cara”

Así como la voz de María Elena Walsh conmovía y llegaba a las entrañas de quien escuchaba su poesía profunda, alegre y sin tiempo, la voz de Elena Roger hace justicia a esa obra universal y le devuelve a la música un compilado del repertorio popular y algunas joyitas ocultas de la artista argentina.

Todas esas canciones fueron registradas en dos discos junto al sexteto Escalandrum comandado por Pipi Piazzolla. “Como la cigarra”, proponen una selección de canciones de ese repertorio contestatario, mientras que “El Reino del Revés” (recientemente premiado por los Premios Gardel a Mejor Álbum Infantil) está dedicado a chicos y grandes.

Dichas versiones fueron editadas por el grupo el año pasado y ahora Elena Roger interpretará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en una serie de conciertos desde hoy hasta el sábado en el teatro Independencia.

“Re contenta, es el primer viaje que hago en pandemia para cantar. Es todo un acontecimiento y tengo mucha emoción. La realidad es que con Escalandrum no hemos tocado este material con público, solo lo hicimos con un repertorio muy reducido y luego un streaming. Y es un placer poder interpretarlo con la Filarmónica”, sostiene la artista el lunes llegó a la provincia para ensayar con la Orquesta local y ultimar los detalles de lo que será un concierto para todo público.

“Canción del Jacarandá”, “Manuelita”, “El Valle y el volcán” o el clásico infalible “Como la Cigarra” serán parte de los temas que la cantante interpretará y nuevamente compartirá escenario con la Filarmónica, que cuenta con arreglos de Nicolás Guerschberg y la dirección musical del maestro César Iván Lara.

“El repertorio infantil de María Elena que se conoce es muy disfrutable para todo el público. Y es un concierto para toda la familia, donde vamos a interpretar canciones para la infancia y para los adultos. Hay un poco de todo y es música y la gente lo va a disfrutar. Y creo que hemos hecho versiones que son disparatas, que a muchos les ha refrescado lo que ellos conocían.

-Tomar un repertorio particular pese a tu experiencia ¿Cuál fue el desafío o complejidad de interpretarlo?

-Nunca sentí que fuera una complejidad. Primero con Escalandrum llevamos muy pocos años de trabajar en colaboración, pero es de una manera muy amena, primero vino con el proyecto Piazzolla. Y cuando comenzamos otro proyecto es como que no podemos hacer cualquier música, porque nos une un tipo de música. Pese a que María Elena y Piazzolla son distintos, hay algo que funciona bien con Escalandrum y funciona bien conmigo. Hubo una decisión de hacer distintas canciones que no solo fuera para adultos, sino que el infantil nos permitía ahondar y jugar en los estilos , con mucho swing y explota la banda. Entonces por eso abordamos ambos y lo más difícil fue elegir las canciones, porque había una lista enorme de temas. Y tratamos de que estuvieran esas canciones que nos conmovían de chicos, como “La Paja y la Pinta”, pero no podía faltar “La reina Batata”.

Y en el repertorio para adultos, Nicolás Guerschberg, que es arreglador me mostraba esas canciones y la verdad que es fuerte tocarlas, porque son duras, profundas, presionan. Hay canciones que te dejan con la verdad en la cara y te dejan temblando. No las quisimos dejar de lado, e incluso hay versiones que no se han cantado mucho. “El Valle y el Volcán”, yo no sabía que era de ella, y siempre la cantó Jairo. Con muchas de sus obras sucede eso. O “Cuidado con las alturas”, que la música la hizo Palito Ortega y es un tema inédito, que no llegaron a grabar.

-Con el paso del tiempo, lo llamativo es tomar dimensión de su obra.

- Fue una gran compositora, cantante. No hay que olvidar que era mujer, y en todo tiempo pasado era muy difícil pararse en ese lugar , con las elecciones que ella había tomado y decidida a defender en lo que creía. Una época muy dura, muy difícil. Y por eso hay que sacarse el sombrero, son mujeres genias.

Una serie para Disney y el deseo de grabar nueva música

Con un derrotero artístico reconocido en el mundo de la comedia musical interpretando a Evita o Edith Piaff en el corazón de Londres o Broadway, Elena Roger hoy descansa del género, para involucrarse de lleno en la música y no perder de vista la actuación, aunque en proyectos audiovisuales.

Recientemente grabó la primera temporada de “Entrelazados”, una serie de diez capítulos para la plataforma Disney+, destinada al público infanto juvenil que estrenará a finales de año.

-¿Tenés planes de volver a la comedia musical?

-No, no tengo planes. Está “Entrelazados”, que estimo se estrenará a fines de este año. Y supongo que habrá una segunda temporada. Y por lo pronto estoy volviendo a la vida, en el hecho de hacer conciertos, pensando en grabar música que me gusta hacer. También hice el homenaje al Chamamé en los Premios Gardel y eso fue muy lindo, porque te motiva a hacer otras cosas.

-Tampoco te entusiasma la idea de volver a trabajar en el exterior.

-Cuando viví en el exterior fui porque tenía trabajo. Y siempre que lo terminé no me quedé a buscar y a audisionar para alguna obra. Porque sé que hay mucha competencia y siento que para pasar tiempos difíciles, mejor quedarse. Además yo me fui a los 33 años a Londres, me fui con trabajo y me llevó el destino. Y tuve una carrera muy hermosa afuera, con premios importantísimos y me llenó de alegría. Pero siempre tuve en claro que no quería estar lejos de mi lugar pasándola mal, buscando trabajo. Hay edades para ciertas elecciones, y aquí en Argentina también estaba bien. Porque no es lo mismo pelearla afuera, que pelearla en tu lugar. Eso es lo que me pasó. Tal vez iba a trabajar lo mismo que acá, no lo sé. Además volví para tener a mi hija acá y formar una familia, que para mí era importante.

-La comedia musical tiene un engranaje y apuesta importante, ¿hoy lo vez como una doble apuesta en tiempos complicados para el espectáculo?

-Todo se puede hacer, incluso una puesta sencilla y sin fuegos artificiales. Pero si uno quiera hacer una comedia musical con calidad tiene que tener músicos, y eso además de un elenco requiere contar con músicos, lo que triplica la cantidad de gente. El género de por sí es más caro para producir. Pero el teatro es un misterio, de que funciona y que no funciona.

-¿Pero te gustaría volver a esa rutina del teatro?

-No, no estoy todavía con ganas de hacer temporada. Tendría que ser un proyecto que me vuele la cabeza. Es algo muy sacrificado, y mis hijos son chicos, yo les doy mucho tiempo de mi vida y me encanta. Me ocupo mucho de su crianza y el estar dispuesto todos los días para hacer un espectáculo, afuera de casa, tiene que valer la pena y llenar el corazón.

-La maternidad te ha llenado el corazón.

-Sí. Es muchísimo, difícil, pero me encanta. Los amo y mis hijos son todo. Y l a niñez pasa rápido, no es para siempre. Entonces en esa rapidez que tiene la vida de ponerte en lugares hay que aprovecharlos y disfrutarlos , porque después no los vas a tener. Por eso elijo los trabajos, para estar en mi hogar.

La Ficha

ELENA ROGER CELEBRA A MARIA ELENA WALSH JUNTO A LA ORQUESTA FILARMONICA

Funciones: hoy, viernes 30 y sábado 31 de julio, a las 20.30 horas.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entrada: $800. En entradaweb.com.ar y boletería.