El truco viral para anudar tu camisa y que quede perfecta

Ya les he contado que los tops son tendencia absoluta este verano y una de las formas de usarlos sin gastar dinero es usando camisas anudadas.

Por otro lado el nudo en una camisa, cambia por completo el estilo de una prenda que de por si es clásica, para convertirla en una mucho mas canchera.

Lo mejor de todo es que podes usarla con todo tipo de prendas, ya que van bien con faldas, shorts, pantalones anchos, angostos y la lista es infinita.

Y si sos de las que no les gusta mostrar la panza, quédate tranqui porque lo bueno de la camisa anudada es que nos permite regular su largo y mostrar lo que queramos que se vea.

Y hasta acá la parte simple, el tema que complica a muchas y me incluyo porque me paso hasta hace poco tiempo, es como lograr un nudo estético y no muy tosco, por eso acá la guía fácil para lograrlo.

Comenzamos por abotonar la camisa tres o cuatro botones, segun la altura en la quieran que quede el nudo. Metemos uno de los lados inferiores de la camisa en el espacio entre los últimos botones abotonados, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ambas quedan bien. Hacemos lo mismo con el lado restante de la camisa y en el mismo sentido que lo hicimos anteriormente. Lo ajustamos y listo! no solo no se mueve sino que queda hermoso.

Opciones de looks con camisa anudada

En colores bien veraniegos

Con falda

Con jeans

Con jean y chaqueta

Espero haberlas animado a usar este super truco y esta tendencia, hasta el proximo domingo.