El músico y youtuber Lauti Vera llega al Teatro Imperial para presentar “Ulterior”

El Teatro Imperial se prepara para recibir a Lauti Vera en sus escenarios. El músico y youtuber maipucino presenta por primera vez su más reciente álbum “Ulterior” en su tierra natal.

“Ulterior significa como lo que viene después de… Fue una palabra que me gustó, estaba mi novia estudiando, la menciono y yo busqué el significado. Después de aprender a hacer canciones, después de sacar un tema, después de maquetar en cuarentena, lo que vino después de eso”, contó en el lanzamiento a nuestro medio.

“Ulterior” está compuesto por 6 canciones, que las trabajó junto a Jxyerx, productor de música urbana, y Facu Merelo, productor musical, arreglador y compositor.

“En mis canciones hay reggaetón pero también hay pop, no rapeo sino que hay más melódico porque respeté lo que a mí me fluía. Hoy todo es fluir y no anclarse, nada permanece estático, tenés que reinventarte todo el tiempo y eso me agrada mucho, especialmente divertirme como fue la génesis de mi interés por las redes y como se suma ahora la música”.

Con más de 330.000 seguidores y videos con más de 28 millones de reproducciones, el joven se embarca en un camino musical que varia sus géneros desde el reggaeton al pop.

Este sábado a las 22 horas está la cita pautada para un show increíble en donde el artista recorrerá los temas de su EP debut.

Además, contará con un especial invitado: Tomás Pez. El artista mendocino estará también presentando su primer trabajo de estudio, “El derrumbe de las grandes esperanzas”.

Un material grabado junto a Victor Silione en estudio Reloj de Arena y producido por Carli Aristide, guitarrista de Lisandro Aristimuño.

Sobre su álbum el artista de 25 años expresa: “La intención fue construir un paisaje sonoro con tejidos y capas. La raíz folclórica de mi música se mezcla con influencias provenientes de otras expresiones. Lo eléctrico y las programaciones me empujan a explorar nuevas cosas. No me gusta la definición, me gusta habitar la contradicción. Cuando escucho mis canciones, me reconozco sincero, y esa es y será siempre mi búsqueda”.

Las entradas pueden adquirirse a través de entradaweb.com.ar o desde una hora antes del show en boletería del teatro.

Sobre Lauti Vera

A sus 22 años, Lauti Vera ya es un youtuber consagrado y es reconocido por su trayectoria en las plataformas de videos.

“Yo creo contenido para YouTube, eso es ser un youtuber, no subo simplemente un video, hay una diferencia muy grande, porque ese contenido se planifica y se corresponde con una identidad en las redes”, dice el joven maipucino que años después de profundizar en la plataforma, lanza su carrera musical.

“Hace dos años trabajo en gestar mi música, así me gusta manejarme en la vida en general, las improvisaciones están buenas, pero son fugaces, permanecer implica comprometerse y apasionarse y en eso estoy”, expone.

Desde hace 8 años crea contenido para YouTube (desde parodias, hasta terror), y para el resto de sus redes. “Todo empezó como un juego con mis amigos cuando tenía 15 años, simplemente nos gustaba hacer reír.”

Lauti Vera se desarrolla como youtuber hace 8 años y ahora se lanza a la producción de música.

Con el paso del tiempo entendió que del otro lado se generaba una interacción absolutamente movilizante y decidió embarcarse en el mundo del video y el entretenimiento.

“La verdad no sé si soy un influencer, diría más que soy una persona que se esfuerza para que las cosas salgan bien, me gusta estudiar por eso pasé por la escuela de cine de Mendoza, para hacer videos que se vieran más profesionales. También si se dá, hago videos para artistas, la creación es siempre algo estimulante”.