Donato de Santis, cuenta el detrás de escena de MasterChef Celebrity

Después de la primera semana donde volvió el reality más esperado por todos los argentinos, llega la gala de eliminación donde sabremos quién es el primero en abandonar la competencia.

Donato de Santis, acompañado por Germán Martitegui y Damián Betular, conforma el jurado de esta nueva temporada donde los participantes son encarnados por personajes reconocidos de la televisión argentina.

Federico Bal, Ezequiel ‘El Polaco’ Cwirkaluk, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, Claudio ‘Turco’ García, Analía Franchín, Boy Olmi, Patricia Sosa, Vicky Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Rocío Marengo, El ‘Mono’ de Kapanga y Roberto Moldavsky son quienes participan para llevarse el primer trofeo de MasterChef Celebrity.

El programa comenzó el lunes pasado y durante toda la semana han surgido muchas especulaciones y expectativas de lo que pasará. Pudimos tener un panorama de la personalidad, fortalezas y debilidades que los distintos participantes enfrentan, y verlos en acción empezó a despertar el incentivo de los espectadores.

Hoy a las 22 por la pantalla de Telefe veremos quién es el primero en abandonar las cocinas y prepararnos para una nueva semana de desafíos gastronómicos.

¿Quiénes serán los más destacados? El público comienza a elegir a su favorito y el jurado evalúa quienes tienen potencial para seguir avanzando.

“Nosotros que vivimos de esto, podemos ver a la legua quien tiene pasta de seguir. Después hay un favorito, primero el del público, el benjamino, la persona que te encariña a nivel humano. Y después está la capacidad real de poder llegar a una instancia final. Nosotros mismos nos repartimos entre estas sensaciones, emotivas de un lado y capacidades del otro. Es lindo que ya exista esa sensación, que el público ya tenga su favorito”, expresa el chef italiano que ha sido jurado en las tres temporadas de MC en nuestro país.

Es la primera vez que las celebrities se animan a un desafío de gastronomía donde ponen en práctica sus capacidades, saliéndose de sus papeles de famosos para meterse en los zapatos de los futuros Master Chef.

Después de haber pasado por sus experiencias en MasterChef y MasterChef Junior, esta vez se enfrentan a estas personalidades que lejos de colocarse en su postura de ‘famosos’, se amoldaron a ser aprendices desde el minuto uno.

“Yo los veo bien, entendieron bastante rápido de que se trataba y dejaron la vestimenta de cantante, artistas o lo que sea, vienen a escuchar cuál es la prueba del día, cuál es la tarea. Ellos mismos se quieren sorprender, qué hay en la caja, se quieren sorprender y se olvidan de lo que son, eso es lindo. Ver cómo se entregan al reto, la sorpresa, la derroca, las pruebas, viven todo con emoción.”

Distinto a las temporadas anteriores donde los programas eran sólo los domingos, debido al protocolo los grupos deben dividirse en dos y los días de transmisión se extendieron.

-¿Es duro este cambio de formato, de pasar de uno a cinco días de programa?

Son horas intensas de filmación desde que arrancamos, serán cinco horas continuas porque con los invitados, las pruebas, armar, limpiar, pero lo hacemos sin parar y pasa bastante rápido. A mí me gusta este formato porque es una novedad en todo sentido. El formato de MC es siempre el mismo pero se adapta a las celebrities. Pero el formato diario da una continuidad como una novela o una serie, se arma una especie de situación que entre las celebrities y nosotros continúa.

-¿Extrañabas volver al programa?

Los que hicimos MC y Damián que hizo Bake Off lo extrañábamos, es un programa criticado por la intensidad que tiene pero le gusta a la gente ver esa situación de extremos, la exigencia y que todo tiene que ver con la cocina. Nosotros que hace años que no lo hacíamos extrañábamos esa adrenalina de ver de qué son capaces los participantes. Estar ahí para nosotros también es una experiencia, un aprendizaje, una curiosidad, una diversión, a veces una tragedia. Tiene muchos matices y uno nunca sabe qué se va a encontrar cada día.

-¿Va a ir subiendo la exigencia en las pruebas?

Las características de MasterChef no cambian, la misma palabra lo dice. Master de masterizar la profesión del chef para un amateur o en este caso una celebrity. Las pruebas van a intensificarse porque sube el nivel de la capacidad del participante, no se da cuenta pero el que va a llegar a las instancias finales tiene un mejoramiento impresionante. Las pruebas vas creciendo a medida que crece el programa.

El boom de los realities gastronómicos

Sin dudas, MasterChef ha sido uno de los programas con mayor rating desde que tuvo su primera entrega en Argentina. Y es que a los espectadores les fascina ver las pruebas que deben superar los participantes, opinar sobre las preparaciones y ovacionar a su favorito.

En esta temporada superó todas las expectativas, colocándose como el más visto. El programa conducido por Santiago del Moro superó los 15 puntos de rating y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hace que siempre sean un éxito?

“El atractivo es que es muy aspiracional, la cocina tiene el atractivo de que todo el mundo lo puede llegar a hacer. Después te salga mal la torta, el bife o la pasta es otro tema, pero es algo que todo el mundo puede decir que cocina. La ilusión, la aspiración de ‘yo puedo hacerlo, yo quiero estar ahí’, el poder ver cómo lo hace el otro”, explica el chef.

Junto a Damián Betular y Germán Martitegui lideran el jurado que evalúa a las celebridades.

“Esa identificación atrapa que es distinto a un reality de pintura, porque quizás es más artístico y requiere más capacidades para pintar como corresponde. La cocina es algo que desde un huevo frito a u souflé, la gente se anima a hacerlo en casa.”

El público se identifica con los participantes, pero además del entretenimiento, son programas que aportan al conocimiento, no son vacíos y tienen mucho más que ofrecer.

“El mensaje subliminal, aparte del entretenimiento, es lo de entregar algún tipo de conocimiento. Nosotros mismos sabemos que en cada prueba se define la limpieza, el compañerismo, el orden, la disciplina, el ahorrar una pieza de comida, sacarle el mejor provecho a un alimento. La gente no viene a aprender a hacer un huevo frito, sino a aprender a abrirlo de forma correcta para disfrutarlo en su mejor estado de cocción. La enseñanza es sutil de ese lado.”

Su expansión personal

Con muchas actividades por delante, su cuarentena lejos de implicar un párate, abrió las puertas a nuevas posibilidades que hacía tiempo tenía en mente. Con su restaurante Cucina Paradiso impulsó el proyecto de enviar productos al interior del país. Desde kits preparados para pastas, postres, aperitivos y mucho más, el proyecto de Donato envía a casa una pequeña partecita de sus preparaciones.

-¿Cómo fue impulsar el proyecto en plena pandemia?

No me sorprendió porque lo quise hacer desde hace mucho tiempo. A nosotros nos sirvió como trampolín para poner en práctica que la gente del interior del país tiene poco acceso a ciertos tipos de preparaciones entonces sigue resultando para nosotros un canal de venta interesante vía redes sociales, correo y otros medios podemos hacer llegar a la gente libros, utensilios de cocina, alimentos no perecederos o envasados por nosotros para que puedan soportar el viaje. Es muy bueno y la gente lo aprecia mucho.

-¿Qué preparaciones envían?

Hemos inventado kits para todo tipo de situaciones, armar tu propio postre, o armar un plato de pasta, o una cena completa, un cumpleaños, stockear tu alacena. Hay diferentes variedades, vienen los ingredientes para diferentes platos, para situaciones distintas para cocinar en tu casa sin cocinar digamos.

Hay algunos que solo vienen completos para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo el kit de cannoli, para las provincias del interior vienen con las instrucciones de los ingredientes que faltan como ricota, crema, etc.

-¿Cómo han transitado la baja gastronómica que hubo por el Covid? ¿Ha cambiado la situación?

El cambio ya está, creo que esto es una situación mundial y si levantamos la cabeza e otros países industrializados o desarrollados viven la misma crisis que vivimos acá. En la Argentina tenemos la ventaja de que somos un país pueblo, hay una cercanía distinta donde las situaciones se tratan de resolver de forma barrial, es medio vago lo que digo. La persona que no tiene espalda económica tuvo que cerrar o tomar otro rumbo porque lamentablemente no pudo respaldar los alquileres, gastos que requieren un emprendimiento.

A veces el círculo se reduce, la crisis sigue para todos. Nosotros seguimos de pie porque hicimos un trabajo empresarial de reinventarnos para ir acercándonos a una situación de no quiebre, y sustentar los gastos básicos. Por otro lado, la capacidad económica que tienen nuestros clientes disminuye día a día, es una realidad que tenemos todos pero vamos a ver hasta dónde podemos mantener, nosotros los empresarios y el consumidor que pueda acceder al producto.

-¿Ha sido difícil llevar adelante tus proyectos ahora con el programa?

Masterchef es un condimento, tengo actividades por todos lados, restaurantes, libros, clases, arranco la mañana con muchas actividades. Me gusta, después me tengo que poner en el modo no avión pero si Masterchef (ríe).