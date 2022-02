“Doctor Strange en el multiverso de la locura” lanzó nuevo tráiler ¿y presentó a los X-Men?

En medio del Super Bowl, Marvel Studios lanzó el segundo tráiler de “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), la película con la que este 2022 busca ratificar su expansión de posibilidades tras los eventos de “Spider-Man: No Way Home”, el último filme que trajo a los tres arácnidos de distintos mundos.

El sensacional adelanto destaca a Sam Raimi como director (“Evil Dead”, la primera trilogía de Spider-Man), incorpora elementos de la serie “What If…?” y anticipa una sorpresa bastante crucial: se oye la voz de quien sería Patrick Stewart, es decir, el actor que interpretó a Charles Xavier/Profesor X en las películas originales de X-Men, producidas antes por Fox.

En las redes sociales, los fanáticos de Marvel ya expresaron su entusiasmo por la introducción de los mutantes en el Marvel Cinematic Universe (MCU), sumado a algunas presuntas filtraciones que confirmarían a varios integrantes del famoso equipo. Y como es costumbre, ya trazaron hipótesis de qué más podría haber como cameo.

Los fanáticos de Marvel esperan la llegada de los X-Men al universo cinematográfico de los Avengers

Además del hechicero que interpreta Benedict Cumberbatch, otra figura que juega un rol principal es Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), afectada tras las anomalías en Westview vistas en su serie de Disney+. A la bruja se la ve inestable y más poderosa que nunca, aunque aliada a su colega de los Avengers para ¿frenar? el descontrol.

Wanda Maximoff/Scarlet Witch está de regreso en "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (Marvel)

Los actores Chiwetel Ejiofor (Karl Mondo), Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West) y Xochitl Gómez (la recién llegada America Chavez/Miss America) completan el elenco de este nuevo tanque de Marvel Studios.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS”?

Se estrenará en los cines de Argentina el 5 de mayo de 2022.