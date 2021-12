Del Wanda Gate a Flor Peña en Olivos, los escándalo que dejó el 2021

Cada año deja un puñado de noticias y sucesos que llamaron la atención de la gente y tuvo como protagonista a personalidades del espectáculos, artistas y farándula. Con la baja en el rating de ShowMatch, los escándalos se trasladaron a las redes sociales y los programas de chimentos que llevaron el minuto a minuto de cada historia.

Aquí un repaso de los más trascendentes, porque las infidelidades, enfrentamientos y conflictos nunca descansan.

El Wanda Gate, el engaño amoroso que cruzó el océano

Como no teníamos poco con el pase de Messi al París Saint Germain, desde la capital francesa quien comenzó a tirar dardos al planeta fue Wanda Nara con un sugestivo mensaje en su cuenta de Instagram que dejaba ver una infidelidad de Mauro Icardi.

Todo comenzó con la placa que rezaba: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Y los millones de seguidores en alerta por el escándalo que se avecinaba. Los protagonistas no eran más que el jugador de fútbol, pareja de la blonda y la China Suárez. Una serie de mensajes en Telegram entre la actriz y el futbolista despertaron la ira de Nara y una crisis de pareja que mantendría en vilo a todo el país.

Todos los rumores y la ruta del amor cerraban a la perfección. La actriz estaba por esos meses en España trabajando y recién separada de Benjamín Vicuña. Fue ahí que mantuvo una conversación íntima con Icardi que detonó la infidelidad. Y aunque la bomba no tardó en explotar y dejar un sinfín de acusaciones y memes en las redes sociales, La China Suárez tardó en responder al respecto, pero cuando lo hizo fue tajante. Con un extenso comunicado en las redes sociales aclaró que ella no fue la que comenzó el acercamiento y luego se tornó un extenso debate entre el lugar del hombre, la mujer y la

s culpas en un engaño.

Tras semanas de dimes y diretes, en redes sociales finalmente Wanda Nara dio una entrevista exclusiva en el programa especial de Susana Giménez para aclarar cómo sucedieron las cosas y que su relación con Icardi sigue en pie. Un final feliz para un escándalo que viajó de un continente al otro.

La visita a Olivos de Flor Peña en cuarentena

Si algo le faltaba a la pandemia del Covid-19 era un escándalo en la Quinta de Olivos. A pocas semanas que salieran a la luz unas fotos del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia presidencial circuló un listado de personalidades que se reunieron con el Presidente en pleno confinamiento. El nombre de Flor Peña no pasó desapercibido en el listado de los famosos que figuraban entre las visitas ese día.

El dato fue el punto de partida, para que la actriz y conductora fuera blanco de un ataque sin piedad en las redes sociales, a tal punto de llevar la acusación a la justicia. La reunión se realizó para llegar a un plan de contingencia, para que los artistas volvieran a trabajar en los teatros y set de televisión.

El ataque de la gente en Twitter y sobre todo del diputado Fernando Iglesias llevó a la actriz a hacer su descargo en el programa de Telefe. “A mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando. Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores”, declaró la actriz.

Y sobre todo hizo hincapié en el ensañamiento hacia ella como mujer y dejarla como parte de un escándalo sexual. “¿Por qué con los hombres no se la agarraron, por qué conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres? ¿Por qué somos ‘gatos’? ¿Por qué esta misoginia que hace 6 días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa. Me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, dijo visiblemente emocionada por la situación.

La polémica entre la ficción y la iglesia Evangélica

El estreno de la serie argentina “El Reino” en Netflix fue una de las grandes apuestas del año en la plataforma. Con un elenco destacado, la trama está atravesada por la política y la religión, dos temas sensibles que sin buscarlo iban a dar que hablar.

La ficción protagonizada por Diego Peretti fue eje de un enfrentamiento entre la iglesia Evangélica y los productores de Netflix. Tras su debut y viendo el manejo del tema la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) emitió un comunicado, con su desacuerdo sobre el tratamiento de la fe y la religión en la historia. Según expresaron en un comunicado, la serie ayuda a crear en el imaginario popular una percepción de que los pastores solo buscan dinero y poder. A través de este documento firmado por su Consejo Directivo Nacional, desde la entidad refirieron a un “comportamiento fascista” y apuntaron contra Claudia Piñeiro, guionista y creadora de la serie junto a Marcelo Piñeyro, de tener un encono contra la cultura evangélica de la Argentina derivada de su “militancia feminista durante el debate de la ley del aborto”.

En un intento de censura de la serie, la guionista declaró: “La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar. Ahora censurar una ficción ya parece medieval”, sentenció Piñeiro.

Tras el escándalo, la ficción fue una de las más vistas de la plataforma pese a la negativa por parte de la comunidad evangelista.

Chano tocó fondo al borde de la muerte

El músico Chano Charpentier es conocido por sus excesos, accidentes y escándalos. Pero en julio pasado, un controvertido enfrentamiento con la policía lo dejó al borde de la muerte. En la casa de su madre y ante un ataque de nervios, la madre del cantante llamó a los médicos para que lo internaran. Ante la negativa tuvo que intervenir la policía y Chano intentó atacar a un efectivo con un cuchillo. La situación derivó en que el músico recibió un disparo en el abdomen.

Tras casi veinte días hospitalizado, donde le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y le suturaron una perforación del colon, el cantante salió del hospital Otamendi y continuó su rehabilitación por su adicción a las drogas en una clínica especializada.

“Esta no es una manifestación caprichosa, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no solo por mí sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”, dijo Chano en un video que compartió en las redes sociales.

Tras meses de tratamiento, en noviembre pasado con una notable mejoría volvió a los escenarios con varios shows agotados en el Luna Park.

Su caso fue el disparador del debate sobre la salud mental y la legislación vigente en nuestro país.