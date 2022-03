Dalma Maradona se defendió de los ataques de Viviana Canosa y disparó: “¡Qué desagradable sos mujer!”

Hace nos días Viviana Canosa lanzó un montón de frases fuertes contra Dalma Maradona, a quien acusó de “tener dinero manchado de las dictaduras de Venezuela y Cuba”, entre otras cosas.

Este miércoles, la hija del 10 fue invitada a LAM y allí aseguró que Viviana se metió con temas personales relacionados a su padre, por lo cual decidió mandarle una carta documento a la periodista: “Ella no me conoce a mí, es un problema que tiene. A mi me gustaría que ella pueda comprobar todas las cosas que dijo y sino bueno, tendrá que pedir disculpas, no sé bien cómo es esto”, lanzó Dalma. Y agregó: “Yo no voy a dejar pasar es que me diga que yo la insulté. Estoy muy tranquila”.

Recordemos que Viviana Canosa defendió la postura del Kun Agüero de quejarse por tributar un porcentaje de su patrimonio y nombró a Diego Armando Maradona de contraejemplo en el pago de impuestos. Acto seguido, Dalma Maradona se descargó contra la periodista en Twitter. Después de los tweets de la hija del 10, Canosa amenazó a la actriz de que en su programa ‘Viviana con vos’ (A24) iba a contar las verdades acerca del dinero que su padre “cobraba de las dictaduras de Venezuela y Cuba”.

“Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba. Vamos a hablar de verdad Dalma Maradona, tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel. Mañana cuento de qué viven las Maradona” amenazó la periodista. Además, al aire en su programa le dijo:”¿Querés que hable con vos y que te responda? Vení al piso si querés”.

Dalma no se quedó callada y salió a responder en su Instagram. “¡Yo ya había dado por finalizado el tema con Viviana Canosa porque si me bloquea entiendo que no quiere hablar más! Hoy me buscan para que opine de una nota o algo que ella va a hacer en su programa explicando de qué vivo yo” empezó diciendo la hija de Diego. “No voy a contestar absolutamente nada y la señora tendrá que probar en la Justicia todo lo que gritó en su programa y todo lo que diga hoy también” expresó la actriz.

Además, agregó: “¡Y para todos los que crean que esto puede ser algo político, de mi lado para nada! Y en absoluto nada tiene que ver con el Kun, persona a quien respeto y quiero por ser el padre de mi ahijado. ¡Solo lo nombré para explicar el momento al que me refería! Esto solo tiene que ver con mi papá, a quien voy a defender de los que digan mentiras y quieran convertirlo en un monstruo que no es”.

“¡Qué desagradable sos mujer! ¡Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos”, cerró Maradona.