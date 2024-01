Cuenta regresiva: comenzó la producción de fotos para las Reinas de la Vendimia 2024 por Los Andes.

Ya es oficial: los preparativos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024 están en marcha y en Diario Los Andes dimos el presente este martes 23 de enero en una producción de fotos exclusiva para las reinas de La Paz y Junín.

Es tradición que el diario con más trayectoria de la provincia ponga en marcha esta propuesta para dar a conocer a las candidatas un poquito más. Por eso, en esta nota te contamos cómo fue el detrás de cámara y quienes estuvieron a cargo de todo el estilismo.

El backstage

La producción consistió en dos tipos de fotos: una con vestido de gala, y otra con los atributos. Algunas de las tomas fueron con la corona, capa y cetro departamental, y otras, solo con la corona.

La fotógrafa a cargo de retratar a las reinas para esta Vendimia fue Romina Bustelo y lo seguirá haciendo para las 16 candidatas que quedan pendientes.

El maquillaje y peinado estuvo a cargo de MALA Peluquería de la mano de Luciano y Martina. Ellos se tomaron el trabajo de hacer que las candidatas estuvieran impecables para que tanto las fotos de gala como las de los atributos salieran perfectas.

Por otro lado, los vestidos de gala fueron propiciados por el diseñador Ariel Quintana, reconocido en Mendoza por sus vestidos de fiesta bordados y llenos de detalles minúsculos que hacen a cada pieza, única.

Finalmente, los accesorios como aros, pulseras y collares fueron todos de Carpediem Joyas, un emprendimiento familiar con un largo camino recorrido que recientemente abrió una nueva sucursal en Chacras. La representante que fue en nombre de la marca, llevó una amplia variedad de joyas con diversos diseños y materiales.

La intimidad de las reinas

Le preguntamos a las soberanas sobre su estilo personas: que usan en su día a día, con qué estética se identifican, y cómo se sienten en la piel de una Reina de la Vendimia. Liz VIllegas, Reina Departamental de Junín, nos comentó lo siguiente: “Soy muy coqueta, amo eternamente los accesorios y para mi son un complemento fundamental que le da vida a los atuendos. Así que, en mi día a día, la vestimenta no es tan fundamental como los accesorios ya que siempre elijo estos primero”.

Liz VIllegas, Reina Departamental de Junín.

¿Cuáles son los accesorios que más te gustan?

- Aros. Aros bien llamativos, collares, anillos y, en el verano gorras, capelinas, sombreros. Me gustan bien dramáticos.

¿Cómo te sentís en el papel de reina, portando los atributos?

- Súper cómoda. A veces me preguntan si la capa es pesada o si me da calor y yo siempre digo que prefiero pasar calor pero sentirme orgullosa de portarla. Es más, en esta ocasión elegí un vestido rojo porque combina muy bien con la capa que es negra y dorada. Espero seguir usando esos colores en lo que queda de la campaña.

Por otro lado, Virginia Beneite, Reina Departamental de La Paz, nos comentó cómo considera ella su estilo: “Me gusta un poco de todo; urbano, deportivo. Sigo mucho las tendencias pero siempre priorizo estar cómoda. Por ejemplo lo oversized me encanta y siempre uso zapatillas”.

Virginia Beneite, Reina Departamental de La Paz.

¿Y cómo juega esto con el protocolo de Reina de tacos y vestido?

- Me siento muy cómoda porque me gusta mucho como me veo y lo llevo con mucho orgullo. Además, desde chiquita me gusta maquillarme y peinarme así que eso me juega a favor.

¿Qué colores sentís que te favorecen más y te gustaría llevar esta campaña?

- Me encantan los colores fríos como el verde o el azul. Siento que me favorecen mucho y van bien con mi piel.

A partir del 10 de febrero vas a poder ver el resultado de las fotos de todas las reinas y el backstage de cada una tanto por este medio como por la versión en papel. Estate atento a nuestras redes para no perderte ningún detalle.